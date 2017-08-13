Блогеры: директорам школ в Москве пригрозили увольнением в случае провала на муниципальных выборах





"Мол, директор должен пользоваться авторитетом у родителей, за него должны голосовать. А если не проголосуют, значит, это плохой директор!" - пишет Барановский. Он напомнил, что в 2011 году на выборах в Госдуму районные учителя переписали протоколы на нескольких участках: "Тоже, наверное, им пообещали увольнение, если не будет результата".



Барановский также отметил, что ранее обращался к главе департамента образования по поводу строительства необходимого району блока начальных классов, но получил лишь отписки. "Лучше бы Калина помог району новой школой, тогда бы не пришлось запугивать директоров - люди сами бы их поддержали. А школа нужна, первоклассники сидят в соседнем детском саду. В гимназии 1563 закрыт прием детей, проживающих на прикрепленной территории", - пожаловался депутат.



Директора школ, как правило, идут на выборы от партии "Единая Россия". По словам Барановского, учителя уже



Речь идет о присвоении названия безымянному проезду между 15-й и 16-й Парковыми улицами и возрождении кинотеатра "София". Барановский отмечает, что нынешний Совет депутатов еще несколько лет назад проголосовал за то, чтобы проезд назвали в честь селекционера Колесникова. А кинотеатр "София" уже начали переделывать в "многофункциональный общественный центр" с кинозалами, магазинами и ресторанами. Информация об этом есть на



Директоров московских школ, которые баллотируются в муниципальные депутаты, пригрозили уволить в случае неудачи на выборах. Об этом пишут на своих страницах в соцсетях муниципальные депутаты районов Северное Измайлово и Соколиная Гора Дмитрий Барановский Владимир Шпиньков . По их данным, директоров предупредил об увольнении лично глава департамента образования Москвы Исаак Калина."Мол, директор должен пользоваться авторитетом у родителей, за него должны голосовать. А если не проголосуют, значит, это плохой директор!" - пишет Барановский. Он напомнил, что в 2011 году на выборах в Госдуму районные учителя переписали протоколы на нескольких участках: "Тоже, наверное, им пообещали увольнение, если не будет результата".Барановский также отметил, что ранее обращался к главе департамента образования по поводу строительства необходимого району блока начальных классов, но получил лишь отписки. "Лучше бы Калина помог району новой школой, тогда бы не пришлось запугивать директоров - люди сами бы их поддержали. А школа нужна, первоклассники сидят в соседнем детском саду. В гимназии 1563 закрыт прием детей, проживающих на прикрепленной территории", - пожаловался депутат.Директора школ, как правило, идут на выборы от партии "Единая Россия". По словам Барановского, учителя уже обзванивают родителей с просьбой поставить подпись под анкетой в поддержку кандидатов-единороссов на выборах 10 сентября. В Северном Измайлово команда, за которую агитируют учителя, идет на выборы с программой из четырех пунктов, при этом выполнение как минимум двух из них от нынешних кандидатов не зависит.Речь идет о присвоении названия безымянному проезду между 15-й и 16-й Парковыми улицами и возрождении кинотеатра "София". Барановский отмечает, что нынешний Совет депутатов еще несколько лет назад проголосовал за то, чтобы проезд назвали в честь селекционера Колесникова. А кинотеатр "София" уже начали переделывать в "многофункциональный общественный центр" с кинозалами, магазинами и ресторанами. Информация об этом есть на сайте управы района