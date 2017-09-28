Музей "Бородинская битва" закроют на ремонт в конце года





Ремонт будет проходить в подвале здания и на этаже, где расположены гардероб и лестницы, которые ведут в выставочные залы. Кроме того, в музее будут заменены тепловые и электрические сети, водопровод и канализация, обновлена система отопления и кондиционирования, а также создана новая система пожарной безопасности и посты охраны. В холле здания будут отремонтированы стены, пол, потолок и установлена новая мебель. Ступени у входа также полностью реконструируют, обновят лестницы, положат новую плитку и установят пандусы для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.



Музей-панорама "Бородинская битва" был открыт в 1962 году в честь 150-й годовщины Бородинской битвы. Цилиндрическое здание из серо-голубого стекла, которое было возведено для панорамного полотна Франца Рубо, является частью историко-мемориального комплекса на Кутузовском проспекте, в который входит Триумфальная арка, памятник главнокомандующему русскими войсками Михаилу Кутузову и парк Победы на Поклонной горе. Музей-панорама "Бородинская битва" закроется на капитальный ремонт с начала зимы. Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы , ремонт не коснется выставочных залов, однако коллекции будут демонтированы и сохранены в специальных боксах. Окончание ремонта запланировано на лето 2018 года.Ремонт будет проходить в подвале здания и на этаже, где расположены гардероб и лестницы, которые ведут в выставочные залы. Кроме того, в музее будут заменены тепловые и электрические сети, водопровод и канализация, обновлена система отопления и кондиционирования, а также создана новая система пожарной безопасности и посты охраны. В холле здания будут отремонтированы стены, пол, потолок и установлена новая мебель. Ступени у входа также полностью реконструируют, обновят лестницы, положат новую плитку и установят пандусы для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.Музей-панорама "Бородинская битва" был открыт в 1962 году в честь 150-й годовщины Бородинской битвы. Цилиндрическое здание из серо-голубого стекла, которое было возведено для панорамного полотна Франца Рубо, является частью историко-мемориального комплекса на Кутузовском проспекте, в который входит Триумфальная арка, памятник главнокомандующему русскими войсками Михаилу Кутузову и парк Победы на Поклонной горе.