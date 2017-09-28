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[ 28 сентября]
Движение транспорта ограничат в столице в связи с проведением Московского марафона
24 сентября 2017 г. | Время публикации 09:27
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
Пятый Московский марафон пройдет в воскресенье в столице. В забегах примут участие более 30 тысяч человек из 70 стран, передает ТАСС. В связи с проведением марафона до 17:00 в центре Москвы будет перекрыто движение автотранспорта.

Маршрут пройдет от Лужников по набережным Москвы-реки мимо Москвы-Сити, по Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу, Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля. Старт и финиш маршрута на 42,2 километра запланированы на улице Лужники, на 10 километров - на Лужнецкой набережной около Престижной аллеи. Помимо забегов на 10 и 42,2 километра, пройдут корпоративная эстафета и заезд на хендбайках и гоночных колясках.

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