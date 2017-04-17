Мобильное приложение для помощи бездомным животным представили в столице

Комитет общественных связей Москвы представил мобильное приложение для помощи приютам, в которых содержатся бездомные животные. Как пишет "Вечерняя Москва", приложение назвали "Помощник Рэй" - в честь одноименного фонда, выступившего партнером комитета и специализирующегося на помощи бродячим собакам и кошкам.
После регистрации участник проекта увидит интерактивную карту города со списком актуальных потребностей столичных приютов и может выбрать тот вид помощи, который будет удобен волонтеру: помочь доставить собаку в больницу, привезти лекарство, подарить приюту старые вещи или почистить вольер. Для самых деятельных участников проекта предусмотрены призы.
Со временем на интерактивную карту планируется нанести адреса ветеринарных клиник и зоомагазинов, площадок для выгула и дрессировки собак. Благодаря этому приложение станет удобным инструментом не только для волонтеров, но и для всех владельцев домашних животных.
Сегодня в приютах для бездомных животных, расположенных в столице и ближайшем Подмосковье, проживает более 20 тысяч собак и кошек. Между тем приюты регулярно оказываются в центре скандала: так, в одном из питомников москвичам продали больного пса, лечение которого обошлось дороже, чем его стоимость. В прошлом году в поле зрения СМИ попала скандальная история с приютом "Эко Вешняки", где были обнаружены десятки трупов собак и кошек, а еще дышащие животные содержались в жуткой антисанитарии. По данным активиста волонтерского движения в защиту животных Дарьи Львовой, приют "Эко Вешняки" получил за два года более 300 миллионов рублей на благоустройство, однако для питомцев приют ничего не сделал. По некоторым данным, на директора приюта Веру Петросьян ранее было заведено уголовное дело о мошенничестве. Однако ее организация продолжала выигрывать тендеры. А со столичной мэрии потребовали отчета о суммах, выделяемых на приюты.