Авторы музея в Зарядье заявили об искажении их проекта





Весной 2017 года проект музея, созданный под контролем главного археолога Москвы, был показан на выставке конкурса "Золотое сечение" и был отмечен дипломом жюри. Однако после того, как проект был передан в Мосгорэкспертизу, он был перепоручен дизайнерской бригаде, связанной с Историческим музеем, в итоге авторы проекта были фактически отстранены от надзора за воплощением проекта.



"В результате за следующие восемь месяцев наш проект, сохранив архитектурно-планировочное решение, был значительно огрублен в деталях, центральный объект экспозиции из археологического артефакта стал невыразительной реконструкцией,<...> , общий экспозиционный замысел оказался искажен, новаторские экспозиционные решения обрезаны, - сообщается на сайте бюро. - Таким образом, дискредитированы оказались все: археологи, не сумевшие сохранить бесценный объект, менеджеры культуры, не способные обеспечить творческий процесс, архитекторы, сработавшие музей в центре Москвы на уровне торгового центра, и даже мы, отстраненные от реализации авторы проекта, так как пострадала наша репутация". При этом проект и работа по сопровождению остались неоплаченными, что дало архитекторам право обвинить департамент культуры в организационных и злонамеренных ошибках, а также о прямом воровстве проекта.



Напомним, музей разместят в подземном переходе, который будет выводить пешеходов на нижний уровень Москворецкой набережной. Его частью станет сохранившаяся часть Китайгородской стены, которую поместят под стекло и будут экспонировать прямо на месте раскопок. Под стекло поместят и На днях на сайте бюро Юрия Аввакумова появился комментарий к выставленному там проекту Музея подземной археологии в Зарядье. По словам авторов проекта, его реализация была поручена сторонней команде дизайнеров, упростивших и огрубивших первоначальный проект.Весной 2017 года проект музея, созданный под контролем главного археолога Москвы, был показан на выставке конкурса "Золотое сечение" и был отмечен дипломом жюри. Однако после того, как проект был передан в Мосгорэкспертизу, он был перепоручен дизайнерской бригаде, связанной с Историческим музеем, в итоге авторы проекта были фактически отстранены от надзора за воплощением проекта."В результате за следующие восемь месяцев наш проект, сохранив архитектурно-планировочное решение, был значительно огрублен в деталях, центральный объект экспозиции из археологического артефакта стал невыразительной реконструкцией,<...> , общий экспозиционный замысел оказался искажен, новаторские экспозиционные решения обрезаны, - сообщается на сайте бюро. - Таким образом, дискредитированы оказались все: археологи, не сумевшие сохранить бесценный объект, менеджеры культуры, не способные обеспечить творческий процесс, архитекторы, сработавшие музей в центре Москвы на уровне торгового центра, и даже мы, отстраненные от реализации авторы проекта, так как пострадала наша репутация". При этом проект и работа по сопровождению остались неоплаченными, что дало архитекторам право обвинить департамент культуры в организационных и злонамеренных ошибках, а также о прямом воровстве проекта.Напомним, музей разместят в подземном переходе, который будет выводить пешеходов на нижний уровень Москворецкой набережной. Его частью станет сохранившаяся часть Китайгородской стены, которую поместят под стекло и будут экспонировать прямо на месте раскопок. Под стекло поместят и другие артефакты , найденные на территории Зарядья.