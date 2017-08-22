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[ 30 августа]
Застройщики год за годом безнаказанно отбирают гектары у "Лосиного Острова"
25 августа 2017 г. | Время публикации 11:52
Последние изменения 12:32
Рубрики: Городская инфраструктура, Экология
foto Фоторепортаж
Недавнее сообщение СМИ о планах Минобороны продать под застройку часть национального парка "Лосиный Остров" вызвала резонанс в Москве. В Минприроды такую сделку назвали невозможной. А Минобороны тут же приостановило продажу непрофильных активов. В ведомстве заявили, что с "Лосиным Островом" это не связано. Однако практика показывает, что опасения по поводу парка не напрасны, пишет "Открытая Россия".

Год за годом от парка отрезают гектары под жилье, торговые центры и многополосные дороги. Очевидная незаконность работ не помеха: строительство либо легализовывают, либо застройщики отделываются штрафами и продолжают наступление. Экспансия идет со всех направлений. Москва, соседние Мытищи, Королев, Балашиха и Щелково уже ощутимо уменьшили площадь "Лосиного Острова".

Строительство запрещено и в охранной зоне вокруг парка, но, по сути, этот пояс никем, кроме активистов, не защищается. Так, в начале 2018 года здесь откроется торговый центр, который возводит компания сына генпрокурора Юрия Чайки. Остановить работы уже невозможно. При этом несколько гектаров примыкает вплотную к национальному парку, отметил лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. В Минприроды противникам ТЦ заявили, что участок застройки не имеет особой природной ценности.

А в самом центре московской части "Лосиного Острова" - на Лосиноостровской улице, владение 45 - планируется построить четыре дома высотой примерно 25 этажей на две тысячи жителей. В проекте также заявлены школа, детский сад, подземная и наземная парковки, расширение дороги. Жители Ярославского района Москвы отвергли проект на публичных слушаниях. В Минприроды сообщили, что застройщик не получал разрешения и был оштрафован. Однако в августе, по словам Митрохина, компания все же получила необходимые документы.

В прежние годы в охранной зоне "Лосиного Острова" было построено два жилых комплекса, а затем власти еще и разрешили вырубку под эстакаду для жильцов. Ущерб от строительства еще одного микрорайона на территории заповедника Минприроды оценило в 62,8 миллиона рублей, но застройщик сумел закрыть уголовное дело. По словам защитников парка, жилье появляется и там, где власти разрешают уничтожение лесов под предлогом санитарной вырубки. Такое происходит в Балашихе, Мытищах, Королеве.
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