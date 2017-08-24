Мундеп из Северного Измайлово нашел в предвыборных списках подставных кандидатов от "Единой России"





Так, одним из кандидатов оказалась Екатерина Захарова, гендиректор детского центра "Золотой ключик". Учредителем этого центра является Татьяна Банчукова - кандидат от "Единой России". Другой пример - Юлия Михопулос, также представившаяся самовыдвиженцем. На деле она является заместителем председателя молодежной палаты при управе района.



Кроме того, в списке кандидатов числится "самовыдвиженец" Иван Рунтов - член партии "Единая Россия", который в мае этого года участвовал в праймериз. Однако особенно удивил Барановского статус независимого кандидата у Дениса Шевченко - этот человек ранее "бегал по району" и собирал подписи за реновацию, а на выборы пошел под слоганом "Мы против реновации". "Единороссы, они такие - переобуваются на лету", - иронизирует блогер.



Барановский также отметил важную деталь - все перечисленные кандидаты представляются противниками политики правящей партии. Так, вместе с Шевченко против реновации выступает и Захарова, а Рунтов и Михопулос якобы являются противниками платных парковок. "Управа против платных парковок? Да это пчелы против меда", - возмутился муниципальный депутат.



"Мы видим, что опять "Единая Россия" дурит жителей Северного Измайлово. Выставляет липовых кандидатов якобы протестного толка, чтобы недовольные действиями партии власти, как дурачки, голосовали за них и теряли свои голоса. При этом победа на выборах не их цель. Они оттягивают голоса у других кандидатов. Протестные голоса размываются, "Единая Россия" получает больше шансов", - подчеркнул Барановский.



Ранее Барановский, а также муниципальный депутат района Соколиная Гора Владимир Шпиньков заявили о том, что директоров московских школ, которые баллотируются в муниципальные депутаты, Муниципальный депутат из Северного Измайлово Дмитрий Барановский обнаружил в предвыборных списках своего района четырех крайне сомнительных кандидатов, представившихся самовыдвиженцами: все они еще недавно активно пропагандировали интересы "Единой России". По мнению Барановского, на выборы 10 сентября эти кандидаты идут в качестве так называемых спойлеров, чтобы обдурить москвичей, а заодно и оттянуть голоса у действительно независимых кандидатов.Так, одним из кандидатов оказалась Екатерина Захарова, гендиректор детского центра "Золотой ключик". Учредителем этого центра является Татьяна Банчукова - кандидат от "Единой России". Другой пример - Юлия Михопулос, также представившаяся самовыдвиженцем. На деле она является заместителем председателя молодежной палаты при управе района.Кроме того, в списке кандидатов числится "самовыдвиженец" Иван Рунтов - член партии "Единая Россия", который в мае этого года участвовал в праймериз. Однако особенно удивил Барановского статус независимого кандидата у Дениса Шевченко - этот человек ранее "бегал по району" и собирал подписи за реновацию, а на выборы пошел под слоганом "Мы против реновации". "Единороссы, они такие - переобуваются на лету", - иронизирует блогер.Барановский также отметил важную деталь - все перечисленные кандидаты представляются противниками политики правящей партии. Так, вместе с Шевченко против реновации выступает и Захарова, а Рунтов и Михопулос якобы являются противниками платных парковок. "Управа против платных парковок? Да это пчелы против меда", - возмутился муниципальный депутат."Мы видим, что опять "Единая Россия" дурит жителей Северного Измайлово. Выставляет липовых кандидатов якобы протестного толка, чтобы недовольные действиями партии власти, как дурачки, голосовали за них и теряли свои голоса. При этом победа на выборах не их цель. Они оттягивают голоса у других кандидатов. Протестные голоса размываются, "Единая Россия" получает больше шансов", - подчеркнул Барановский.Ранее Барановский, а также муниципальный депутат района Соколиная Гора Владимир Шпиньков заявили о том, что директоров московских школ, которые баллотируются в муниципальные депутаты, пригрозили уволить в случае неудачи на выборах. По их данным, такое предупреждение директорам сделал лично глава департамента образования Москвы Исаак Калина. Учителя в этих районах уже обзванивают родителей с просьбой поставить подпись под анкетой в поддержку кандидатов-единороссов на выборах 10 сентября.