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Мундеп из Северного Измайлово нашел в предвыборных списках подставных кандидатов от "Единой России"
25 августа 2017 г. | Время публикации 20:54
Последние изменения 21:48
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
Муниципальный депутат из Северного Измайлово Дмитрий Барановский обнаружил в предвыборных списках своего района четырех крайне сомнительных кандидатов, представившихся самовыдвиженцами: все они еще недавно активно пропагандировали интересы "Единой России". По мнению Барановского, на выборы 10 сентября эти кандидаты идут в качестве так называемых спойлеров, чтобы обдурить москвичей, а заодно и оттянуть голоса у действительно независимых кандидатов.

Так, одним из кандидатов оказалась Екатерина Захарова, гендиректор детского центра "Золотой ключик". Учредителем этого центра является Татьяна Банчукова - кандидат от "Единой России". Другой пример - Юлия Михопулос, также представившаяся самовыдвиженцем. На деле она является заместителем председателя молодежной палаты при управе района.

Кроме того, в списке кандидатов числится "самовыдвиженец" Иван Рунтов - член партии "Единая Россия", который в мае этого года участвовал в праймериз. Однако особенно удивил Барановского статус независимого кандидата у Дениса Шевченко - этот человек ранее "бегал по району" и собирал подписи за реновацию, а на выборы пошел под слоганом "Мы против реновации". "Единороссы, они такие - переобуваются на лету", - иронизирует блогер.

Барановский также отметил важную деталь - все перечисленные кандидаты представляются противниками политики правящей партии. Так, вместе с Шевченко против реновации выступает и Захарова, а Рунтов и Михопулос якобы являются противниками платных парковок. "Управа против платных парковок? Да это пчелы против меда", - возмутился муниципальный депутат.

"Мы видим, что опять "Единая Россия" дурит жителей Северного Измайлово. Выставляет липовых кандидатов якобы протестного толка, чтобы недовольные действиями партии власти, как дурачки, голосовали за них и теряли свои голоса. При этом победа на выборах не их цель. Они оттягивают голоса у других кандидатов. Протестные голоса размываются, "Единая Россия" получает больше шансов", - подчеркнул Барановский.

Ранее Барановский, а также муниципальный депутат района Соколиная Гора Владимир Шпиньков заявили о том, что директоров московских школ, которые баллотируются в муниципальные депутаты, пригрозили уволить в случае неудачи на выборах. По их данным, такое предупреждение директорам сделал лично глава департамента образования Москвы Исаак Калина. Учителя в этих районах уже обзванивают родителей с просьбой поставить подпись под анкетой в поддержку кандидатов-единороссов на выборах 10 сентября.
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