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[ 30 августа]
Синоптики расстроили москвичей, пообещав прохладную и дождливую субботу
25 августа 2017 г. | Время публикации 21:05
Последние изменения 21:17
Рубрики: Погода
foto Фоторепортаж
В субботу, 26 августа, в столице ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России, в ночные часы температура воздуха опустится до 10-12 градусов (по области 8-13), ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Днем воздух прогреется, но не сильно - до плюс 18-20 градусов (по области 16-21), возможны небольшие дожди. Синоптики предупреждают, что во второй половине дня порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
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