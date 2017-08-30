Синоптики расстроили москвичей, пообещав прохладную и дождливую субботу

25 августа 2017 г. | Время публикации 21:05
В субботу, 26 августа, в столице ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России
, в ночные часы температура воздуха опустится до 10-12 градусов (по области 8-13), ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Днем воздух прогреется, но не сильно - до плюс 18-20 градусов (по области 16-21), возможны небольшие дожди. Синоптики предупреждают, что во второй половине дня порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.