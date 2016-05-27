Трех хакеров судят в Москве за взлом карты "Тройка" и проездных на электричку





Денису Казьмину, Юрию Путину и Павлу Андрюшину вменяются три статьи Уголовного кодекса - причинение имущественного ущерба, неправомерный доступ к компьютерной информации, создание и использование вредоносных компьютерных программ. Согласно материалам обвинения, хакеры взломали локальную сеть ЦППК, загрузив вредоносную программу на плату турникета на станции "Москва-3".



Это позволило обвиняемым самостоятельно пополнять проездные билеты. В ходе следствия у них изъяли более 200 бесконтактных смарт-карт. Проездные хакеры продавали и использовали сами. По словам экспертов в сфере информационной безопасности, мошенничество с транспортными картами не самый выгодный криминальный бизнес. Средств на них хранится немного, а шифрование данных затрудняет хакерам доступ. В "Мосгортрансе" отметили, что за последние два года было возбуждено три уголовных дела о мошенничестве с транспортными картами, одно из которых и рассматривается в суде.



В прошлом году московский разработчик Игорь Шевцов "в ознакомительных целях" взломал карту "Тройка" и смог 31 августа Останкинский районный суд огласит приговор трем хакерам, которые обвиняются во взломе карты "Тройка" и смарт-карт для проезда на электричке. Потери "Мосгортранса" и Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) от их действий оцениваются более чем в два миллиона рублей, пишет РБК . Подсудимые вину не признают.Денису Казьмину, Юрию Путину и Павлу Андрюшину вменяются три статьи Уголовного кодекса - причинение имущественного ущерба, неправомерный доступ к компьютерной информации, создание и использование вредоносных компьютерных программ. Согласно материалам обвинения, хакеры взломали локальную сеть ЦППК, загрузив вредоносную программу на плату турникета на станции "Москва-3".Это позволило обвиняемым самостоятельно пополнять проездные билеты. В ходе следствия у них изъяли более 200 бесконтактных смарт-карт. Проездные хакеры продавали и использовали сами. По словам экспертов в сфере информационной безопасности, мошенничество с транспортными картами не самый выгодный криминальный бизнес. Средств на них хранится немного, а шифрование данных затрудняет хакерам доступ. В "Мосгортрансе" отметили, что за последние два года было возбуждено три уголовных дела о мошенничестве с транспортными картами, одно из которых и рассматривается в суде.В прошлом году московский разработчик Игорь Шевцов "в ознакомительных целях" взломал карту "Тройка" и смог пополнять счет без денег . Программист выяснил, что данные в памяти карты не зашифрованы. Никакие специальные технические средства для взлома не потребовались: он использовал лишь компьютер и дешевый телефон на базе Android с NFC-чипом.