В районе Зюзино после чудо-благоустройства неожиданно появился водопад (ВИДЕО)

"Состояние ливневых стоков в районе продолжает радовать любителей рафтинга. Не могу к ним присоединиться. Надо бы "Жилищник" Зюзино в этот рафтинг отправить. На всякий случай, это не Терек, это лестница у моего дома", - написал у себя в Facebook местный житель Сергей Клыков. По его словам, единственный способ обойти этот водопад - это спуститься по крутому склону, покрытому мокрым газоном. Свою публикацию москвич сопроводил видеозаписью курьезного благоустройства.
Другая жительница Зюзино, в свою очередь, отметила, что еще более жуткой ситуация была возле дома N9 по Одесской улице, где находится центр социального обслуживания и детский сад. "Перед входом в сад вокруг ливневки такой круговорот образовался, что воды было по колено. А со склонов и газонов стремительно неслась глиняная гуща. Позор "Жилищнику", - возмутилась москвичка.
В комментариях к публикации зюзинцы шутят, что скоро в провластных СМИ можно ожидать статей о том, как "знаменитый Зюзинский водопад привлекает туристов". При этом пользователи отмечают и печальный факт - подобные потопы теперь можно наблюдать по всей Москве.