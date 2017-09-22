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[ 28 сентября]
Восемь гостиниц и девять торговых центров "заминировали" в столице накануне вечером
25 сентября 2017 г. | Время публикации 08:12
Последние изменения 10:57
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
Сообщения об угрозах взрыва поступили в восемь гостиниц Москвы за вечер воскресенья, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города. Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в гостиницы "Измайловская" на Измайловском шоссе, д. 71, "Минима" на улице Лесная, дом 20 строение 2, "Авита" на улице Монтажная, дом 7 стр. 8, "Аквамарин" на Озерковской набережной, 26 и "Азимут" на Варшавском шоссе, 9.

Кроме того, звонки поступили в гостиницы "Золотой колос", "Афиша" и "Космос". Также в воскресенье были эвакуированы около 13,5 тысяч человек из торговых центров "Принц Плаза", "Мега-Химки", "Метрополис", "Хорошо", ТЦ "Капитолий" на проспекте Вернадского, "Щука" , "Океания" и "Домодедово". В торговых центрах "Океания", "Хорошо" и "Домодедово" и "Капитолий" на проспекте Вернадского угроза взрыва не подтвердилась.

Напомним, звонки о "минировании" общественных мест в городах России продолжаются с 10 сентября. Ни одно сообщение не подтвердилось, однако из-за угрозы взрыва ежедневно эвакуируются сотни тысяч человек. Правоохранительные органы воздерживаются от официальных комментариев. По данным газеты "Ведомости", руководящая расследованием ФСБ запретила пресс-службам МВД и МЧС комментировать информацию о ложном минировании, чтобы "не нагнетать панику" и не провоцировать "других желающих заняться телефонным терроризмом".

По мнению источника "Интерфакса", вал сообщений о якобы готовящихся взрывах мог быть организован всего одним человеком как из России, так из-за границы, "а возникший из-за этого ажиотаж возбудил дополнительную волну звонков от подростков и людей с психическими расстройствами". Ранее уже сообщалось о задержании подростков, которые звонили с обычных телефонов. Шквал сообщений о "бомбах" также связывали с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". При этом сообщалось, что основная масса сообщений поступает с Украины.
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