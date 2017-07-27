Выбросы сероводорода на свалке в Балашихе превысили норму в 625 раз. Жители выйдут на митинг

В письме говорится, что пробы воздуха были взяты 12 сентября на трех точках полигона. В двух точках зафиксировано многократное превышение сероводорода, а предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе была превышена в 625 раз. В пресс-службе Росприроднадзора уточнили, что делать вывод о систематических нарушениях на полигоне "Кучино" нельзя, так как это был единовременный замер в санитарной зоне. Информацию о последующих проверках на полигоне Росприроднадзор пока не представил.
@MosSobyanin у нас ад! Мы задыхаемся от запахов гари и сероводорода! #новокосино #некрасовка #реутов #кожухово #кучино #балашиха pic.twitter.com/xx4R5LqmNr— Boris (@Vyazemskiy) September 24, 2017
Кроме того, превышение уровня сероводорода в 30 раз было обнаружено в пробах воздуха, взятых 7 сентября на Люберецких очистных сооружениях "Мосводоканала". Должностные лица привлечены к административной ответственности, а "Мосводоканал" планирует в ближайшее время запустить газоочистное оборудование на источниках выбросов.
Незначительные превышения также зафиксированы на мусорном полигоне "Торбеево" и в садовом некоммерческом товариществе "Василек". На объектах Московского нефтеперерабатывающего завода и мусоросжигательного завода N4 "Экотехпром" превышений концентрации сероводорода не выявлено. Проверки проводились в связи с жалобами жителей на загрязнение воздуха в столичных районах Капотня, Курьяново, Косино, а также в подмосковных Реутове и Балашихе.
В Балашихе 30 сентября пройдет согласованный митинг за тщательное расследование и выявление источника неприятного запаха на юго-востоке Московского региона. Акция пройдет перед ДК "Кучино" с 12:00 до 13:30, заявленное число участников - 100 человек.
Внимание @MNR_Government ! Каждый день вокруг домов мкрн. 9а #реутов десятки мертвых птиц. Умирают долго и мучительно! И жуткая вонь! pic.twitter.com/0hRBxENrVy— Дольщик Новокосино-2 (@dolshchik_nk2) September 9, 2017
Свалку в Балашихе, существовавшую с середины 60-х годов, закрыли в июне 2017 года после того, как жители пожаловались на нее президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Власти Подмосковья утверждали, что закрыть полигон получится не раньше 2019 года, но Путин дал чиновникам месяц, в итоге свалку закрыли буквально за день.
Эксперты предупреждали, что это поспешное решение, так как мощностей других полигонов в регионе не хватит. Через месяц после спешного закрытия "Кучино" жители районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково и Раменки начали жаловаться на удушливый запах от сжигания мусора. Теперь мусор приходится везти дальше, цены на вывоз поднялись, и маленькие компании, которые не могут позволить себе лишние расходы, начали просто сжигать свои отходы на местах.