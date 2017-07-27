Выбросы сероводорода на свалке в Балашихе превысили норму в 625 раз. Жители выйдут на митинг

Внимание @MNR_Government ! Каждый день вокруг домов мкрн. 9а #реутов десятки мертвых птиц. Умирают долго и мучительно! И жуткая вонь! pic.twitter.com/0hRBxENrVy— Дольщик Новокосино-2 (@dolshchik_nk2) September 9, 2017