Муниципальные депутаты Москвы добиваются разрешения на митинг против сносов: иначе будет "взрывоопасная ситуация"





– В мэрии поручили гасить "выдуманные оппозицией" протесты против сноса хрущевок



В ее заявке на митинг в "защиту земельных и жилищных прав москвичей" предлагаются такие варианты площадок, как Новопушкинский сквер, Пушкинская, Калужская, Театральная или Суворовская площади, Комсомольский проспект и площадь Краснопресненская Застава. В проекте заявки предусмотрено участие одной тысячи человек.



ОПРОС: соблюдение прав граждан в скандальном проекте "реновации"





Еще одну заявку подали активист Тимирязевского района Юлия Галямина и журналистка Екатерина Винокурова. "Просим разрешить проведение митинга против реновации на проспекте Сахарова 14 мая", – сообщает в



Галямина в эфире радиостанции



Галямина отметила, что проект реновации вызвал возмущение "сотен тысяч москвичей", а чиновники, по сути, "узурпировали власть". "Сегодня практически во всех районах Москвы идет такой мощное бурление жителей, на улицы выходят те, кто никогда раньше этого не делал", – подчеркнула депутат.



Еще одно уведомление в мэрию направят трое депутатов Пресненского района. Один из них, Сергей Бочаров, сообщил, что просит предоставить место на площади Революции 14 мая. "У нас была мысль добиваться вообще исключения Пресни из зоны реновации, но решили помочь и другим районам", – отметил он. По данным газеты, между организаторами митинга есть договоренность выйти всем вместе на одну площадку, которая будет согласована. До этого несколько групп активистов уже получили отказы в проведении митингов.



Еще один масштабный митинг протеста и "гражданской солидарности" планируется провести 27 мая. Член Общественной палаты России Георгий Федоров сообщил на сайте общественного движения



Чем законопроект о реновации пугает москвичей



Скандальный



После уведомления о переселении жильцы сносимых домов должны в течение 60 дней добровольно согласиться на переезд. В противном случае последует выселение по решению суда. Сам факт выселения и сноса дома оспорить в суде нельзя. Как ранее



Предоставляемое жилье, по законопроекту о реновации, будет не равноценным (таким же по цене), а равнозначным (метр в метр). При строительстве новых домов законопроект позволяет отступать от градостроительных, санитарных, пожарных, экологических норм. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов объясняет это тем, что некоторые существующие нормативы



При переселении владельцы квартир, по документу, лишаются права собственности на квартиру и передают ее в "фонд содействия реновации" жилья в Москве. Взамен фонд дает обязательство передать им другое жилье в собственность – но порядок и срок передачи не установлен. Как будет учитываться мнение жителей по поводу сноса домов, тоже законодательно не закреплено.



Поправки принимаются до 20 мая. Мэр Москвы на встрече с некими избранными москвичами, куда был закрыт свободный вход граждан и СМИ, пообещал законодательно закрепить переселение граждан в границах их районов. Президент России Владимир Путин заявил, что



Мэр Собянин на своих страницах в соцсетях Несколько групп москвичей, протестующих против закона о реновации в Москве, подают в мэрию заявку на проведение общегородского митинга 14 мая . Заявки поданы сразу на несколько площадок на случай, если мэрия заблокирует какие-то из них, сообщила "Коммерсанту" муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова.В ее заявке на митинг в "защиту земельных и жилищных прав москвичей" предлагаются такие варианты площадок, как Новопушкинский сквер, Пушкинская, Калужская, Театральная или Суворовская площади, Комсомольский проспект и площадь Краснопресненская Застава. В проекте заявки предусмотрено участие одной тысячи человек.Еще одну заявку подали активист Тимирязевского района Юлия Галямина и журналистка Екатерина Винокурова. "Просим разрешить проведение митинга против реновации на проспекте Сахарова 14 мая", – сообщает в Facebook Винокурова. Мероприятие с участием 3 тысяч человек планируется провести с 14:00 до 18:00. Одно из требований акции – соблюдать право собственности.Галямина в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразила надежду, что власти согласуют митинг, "потому что иначе их ждет взрывоопасная ситуация", и они "совершат преступление против людей, против Конституции Российской Федерации". Участники митинга, по ее словам, хотят выступить "против антиконституционного закона, который нарушает множество прав граждан и, прежде всего, право на частную собственность и право на судебную защиту".Галямина отметила, что проект реновации вызвал возмущение "сотен тысяч москвичей", а чиновники, по сути, "узурпировали власть". "Сегодня практически во всех районах Москвы идет такой мощное бурление жителей, на улицы выходят те, кто никогда раньше этого не делал", – подчеркнула депутат.Еще одно уведомление в мэрию направят трое депутатов Пресненского района. Один из них, Сергей Бочаров, сообщил, что просит предоставить место на площади Революции 14 мая. "У нас была мысль добиваться вообще исключения Пресни из зоны реновации, но решили помочь и другим районам", – отметил он. По данным газеты, между организаторами митинга есть договоренность выйти всем вместе на одну площадку, которая будет согласована. До этого несколько групп активистов уже получили отказы в проведении митингов.Еще один масштабный митинг протеста и "гражданской солидарности" планируется провести 27 мая. Член Общественной палаты России Георгий Федоров сообщил на сайте общественного движения "Московский совет" , что темами мероприятия помимо нынешнего варианта реновации станут точечная застройка, снос гаражей и стоянок, расширение платных парковок, варварское отношение к исторической части города и строительство хорд. В качестве площадок рассматриваются Пушкинская площадь, Площадь Революции, Чистопрудный бульвар, Манежная площадь, Цветной бульвар.Скандальный законопроект о реновации одобрен в первом чтении, хотя в нем не закреплена значительная часть юридических вопросов, связанных с выселением и предоставлением нового жилья. По этому документу под снос попадает любой дом в квартале реновации, то есть не только ветхие пятиэтажки, но и кирпичные, девяти- и 12-этажные дома. Никаких ограничений или уточнений по этому поводу в законопроекте нет.После уведомления о переселении жильцы сносимых домов должны в течение 60 дней добровольно согласиться на переезд. В противном случае последует выселение по решению суда. Сам факт выселения и сноса дома оспорить в суде нельзя. Как ранее заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, "можно годами судиться с одним-двумя гражданами, которые по тем или иным причинам не хотят переселяться", но в таком случае программа никогда не будет реализована.Предоставляемое жилье, по законопроекту о реновации, будет не равноценным (таким же по цене), а равнозначным (метр в метр). При строительстве новых домов законопроект позволяет отступать от градостроительных, санитарных, пожарных, экологических норм. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов объясняет это тем, что некоторые существующие нормативы "мешают" созданию комфортной и современной среды в городе.При переселении владельцы квартир, по документу, лишаются права собственности на квартиру и передают ее в "фонд содействия реновации" жилья в Москве. Взамен фонд дает обязательство передать им другое жилье в собственность – но порядок и срок передачи не установлен. Как будет учитываться мнение жителей по поводу сноса домов, тоже законодательно не закреплено.Поправки принимаются до 20 мая. Мэр Москвы на встрече с некими избранными москвичами, куда был закрыт свободный вход граждан и СМИ, пообещал законодательно закрепить переселение граждан в границах их районов. Президент России Владимир Путин заявил, что не подпишет законопроект о реновации, если будут нарушены права москвичей.Мэр Собянин на своих страницах в соцсетях написал , что "полностью поддерживает" поручение Путина о соблюдении прав горожан. "Закон о реновации дорабатывается с учетом мнения горожан и общественности. Главными принципами этого документа должны быть принципы справедливости и защиты прав граждан. Включение в программу реновации домов будет добровольным, с учетом мнения большинства их жителей", – говорится в посте.