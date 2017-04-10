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[ 30 апреля]
Мошенники орудуют в Москве от лица Пенсионного фонда под предлогом смены номера СНИЛС
26 апреля 2017 г. | Время публикации 16:04
Последние изменения 19:58
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
Управление Пенсионного фонда России по Москве и Московской области сообщило о волне мошенничества на востоке столицы под предлогом смены номера СНИЛС. Как сообщается на сайте фонда, информация о мошенниках, звонящих в двери квартир москвичей, приходит из Восточного округа.

По данным управления, мошенники представляются сотрудниками Пенсионного фонда и объясняют цель визита необходимостью сверить номер СНИЛС с базой данных, по поводу чего клиентам фонда якобы было направлено письмо. Отделение ПФР по Москве и Московской области напоминает, что сотрудники фонда не посещают граждан и не оказывают государственные услуги на дому, а также не запрашивают персональные данные по телефону. В подобных случаях рекомендуется обращаться в полицию.

Случаи подобного мошенничества в столице не редкость: так, недавно стало известно о мошенниках, которые звонят физическим лицам и организациям, представляясь сотрудниками департамента культуры и предлагая купить билеты на культурные мероприятия. Многие навещают одиноких пенсионеров под видом соцработников или медиков с якобы бесплатной помощью или препаратами, излечивающими от любых болезней. Часто доходит до откровенного цинизма: на днях мошенники продали 74-летней москвичке пакет апельсинового сока, выдав его за лекарство. Также не стоит доверять телефонным звонкам, связанным с проверкой или заменой водосчетчиков от имени городских структур, продажей лекарств со скидкой.
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