Названы улицы, которые будут перекрывать в Москве в ближайшие дни





Военная техника будет следовать на репетицию парада по улицам Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальной площади, Тверской улице, Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Большому Москворецкому и Большому Каменному мостам, Болотной улице и Болотной площади, Моховой улице, Воздвиженке, Новому Арбату и Новинскому бульвару.



Водителей просят по возможности отказаться от поездок в центр Москвы на автомобиле и пользоваться общественным транспортом.



С 8 утра 30 апреля до 8 утра 2 мая будет ограничено движение по одной полосе на Большом Москворецком мосту и Кремлевской набережной. Первого мая с 8:30 до 12:00 будет полностью перекрыто движение по Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту, Васильевскому спуску, Москворецкой улице, Варварке и Ильинке.



Общественный транспорт



По особому графику в майские праздники будет работать и общественный транспорт. 1, 8 и 9 мая наземный городской транспорт будет работать до 1 часа ночи с выпуском наибольшего количества подвижного состава в течение всего дня. Во время репетиций и самого военного Парада на Красной площади на трассе прохождения военной техники изменится работа 49 маршрутов. Изменения пока не опубликованы.



Московское метро не будет продлевать работу в праздники. В дни репетиций парада и во время самого парада станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку. 27 пригородных электричек в День Победы будут дополнительно останавливаться на станции "Москва-Сортировочная" – ближайшей к парку Победы на Поклонной горе.



Движение почти на столичных 20 улицах будет перекрыто 27 апреля с 17:00, сообщает департамент транспорта Москвы. Ограничения связаны с репетицией парада Победы на Красной площади. Также столичных водителей ждут неудобства с 30 апреля по 2 мая. Дополнительные сложности для движения в центре города создает глобальный ремонт улиц Военная техника будет следовать на репетицию парада по улицам Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальной площади, Тверской улице, Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Большому Москворецкому и Большому Каменному мостам, Болотной улице и Болотной площади, Моховой улице, Воздвиженке, Новому Арбату и Новинскому бульвару.Водителей просят по возможности отказаться от поездок в центр Москвы на автомобиле и пользоваться общественным транспортом. Аналогичные ограничения будут действовать с 17:00 среды, 3 мая, а также с 5:00 7 мая и 9 мая. Департамент транспорта также предупреждает об ограничениях и перекрытиях в связи с подготовкой и проведением первомайской демонстрации.С 8 утра 30 апреля до 8 утра 2 мая будет ограничено движение по одной полосе на Большом Москворецком мосту и Кремлевской набережной. Первого мая с 8:30 до 12:00 будет полностью перекрыто движение по Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту, Васильевскому спуску, Москворецкой улице, Варварке и Ильинке.По особому графику в майские праздники будет работать и общественный транспорт. 1, 8 и 9 мая наземный городской транспорт будет работать до 1 часа ночи с выпуском наибольшего количества подвижного состава в течение всего дня. Во время репетиций и самого военного Парада на Красной площади на трассе прохождения военной техники изменится работа 49 маршрутов. Изменения пока не опубликованы.Московское метро не будет продлевать работу в праздники. В дни репетиций парада и во время самого парада станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку. 27 пригородных электричек в День Победы будут дополнительно останавливаться на станции "Москва-Сортировочная" – ближайшей к парку Победы на Поклонной горе. Городская парковка 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая будет бесплатной. Плоскостные парковки, огороженные шлагбаумами, останутся платными.