Ветераны смогут бесплатно ездить на электричках и "Аэроэкспрессах" в майские праздники





Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны вплоть до 10 мая могут бесплатно отправлять телеграммы, совершать междугородние и международные звонки из отделений "Почты России",



В переговорных пунктах почтовых отделений ветераны могут бесплатно звонить на стационарные и мобильные телефоны как по России, так и в страны ближнего зарубежья, общей продолжительностью разговоров до 100 минут. Льготы предоставляются по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.



Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на пригородных электричках и в "Аэроэкспрессах" во время майских праздников. Об этом накануне сообщил на своих страницах в Twitter "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин. В День Победы ветераны также смогут бесплатно воспользоваться такси. "Будет две стоянки: у главного входа ВДНХ и на аллее Молодоженов на Поклонной горе", – написал Собянин.Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны вплоть до 10 мая могут бесплатно отправлять телеграммы, совершать междугородние и международные звонки из отделений "Почты России", сообщает пресс-служба предприятия. Уточняется, что ветераны и инвалиды войны могут отправлять неограниченное число телеграмм по России и в страны ближнего зарубежья – Украину, Белоруссию, Молдову, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Грузию, Абхазию, Латвию, Литву, Эстонию и Южную Осетию.В переговорных пунктах почтовых отделений ветераны могут бесплатно звонить на стационарные и мобильные телефоны как по России, так и в страны ближнего зарубежья, общей продолжительностью разговоров до 100 минут. Льготы предоставляются по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.