Два человека погибли в подмосковном ДТП, один пострадал в ДТП на МКАД





Как сообщили



На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная бригада. Причина аварии устанавливается.



Также в ГИБДД сообщили сегодня об аварии на МКАД в столице. Там в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса пострадал один человек, сообщил Ранним утром в Можайском районе Подмосковья столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Авария унесла жизни двух человек. Один человек пострадал.Как сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе областного главка полиции, ДТП произошло в субботу около 5 часов утра на 121-м км Минского шоссе. "Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся со следовавшим в попутном направлении автомобилем "Москвич". В результате ДТП в легковушке погибли два человека и еще один получил тяжелые травмы",- сказал сотрудник пресс-службы.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная бригада. Причина аварии устанавливается.Также в ГИБДД сообщили сегодня об аварии на МКАД в столице. Там в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса пострадал один человек, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ. Авария произошла в субботу в 05:20 на 74 километре МКАД.