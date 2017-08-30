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[ 30 августа]
Двое человек пострадали при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы
26 августа 2017 г. | Время публикации 11:00
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
Шесть человек спасены при пожаре в квартире на Волгоградском проспекте, трое эвакуированы. Огонь удалось потушить. Двое человек позже обратились за медпомощью.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на сообщение Главного управления МЧС России по Москве, о пожаре в районе "Текстильщики" стало известно около 8 часов утра. "Происходил пожар в одной из квартир, расположенной на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 25 квадратных метров", - говорится в сообщении.

При тушении огня с вышерасположенных этажей спасли шесть человек, в том числе одного ребенка. Сведений о пострадавших не поступало. Возгорание было ликвидировано к 9 часам утра.

Как стало известно Агентству городских новостей "Москва", после пожара в квартире на Волгоградском проспекте за медпомощью обратились два человека, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
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