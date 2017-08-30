Депутат Госдумы предложил оборудовать теплицы в столичных школах

Московские школы предложено оснастить оранжереями для наглядного проведения уроков биологии. Идея родилась у депутат Госдумы. Он считает, что школы сами смогут финансово обеспечить этот проект.



Как сообщает РИАМО со ссылкой на Russia Today, идея с оранжереями в школах предложил депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов. По его мнению, "очень важно обучать учеников на наглядных примерах", "поэтому уроки биологии гораздо эффективнее проводить в оранжереях". "Стоимость теплиц колеблется, думаю, в пределах 50-60 тысяч рублей. Для московских школ это подъемная сумма, тем более что финансировать можно из Минобрнауки", - сказал парламентарий.



Власов добавил, что идея у него появилась после посещения центра образования 45 в Туле обустроена прекрасная оранжерея. Начиная с четвертого класса там за школьниками закрепляют участки земли, на которых они занимаются посадками.



"В качестве эксперимента такую вещь можно сделать хотя бы в десяти московских школах, а потом провести исследование, сколько выпускников этих школ стали студентами сельскохозяйственных вузов. Если результат окажется хорошим, то можно распространить это на все школы Москвы", - заключил депутат.



Данная инициатива была направлена руководителю департамента образования Москвы Исааку Калине.