В следующем году у станции метро "Ховрино" начнет работать ТПУ с автовокзалом





К середине следующего года около станции метро "Ховрино" появится транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с автовокзалом, сообщил в субботу



По словам чиновника, маршруты значительной части автобусов, которые сегодня едут к станции метро "Речной вокзал", будут изменены и направлены к новому узлу. "Пассажиры смогут сразу пересесть на метро, железнодорожную станцию или другие виды общественного транспорта", - отметил заместитель мэра. Он уточнил, что в основном терминале ТПУ разместятся кассы и зал ожидания для пассажиров городских и междугородных, а также международных автобусов. Здесь будет организована конечная станция для автобусов, отъезжающих в Финляндию.



В здании ТПУ предусмотрены туалеты, комната матери и ребенка, а для безопасности пассажиров - пункт полиции. Кроме того, в прилегающем к узлу многофункциональном комплексе разместятся торговые площади. Проектом предусмотрено строительство надземного крытого пешеходного перехода через железную дорогу, который соединит районы Ховрино и Западное Дегунино. Это позволит жителям Дегунино быстро добираться до станции метро. В мэрии Москвы сообщили о том, что сейчас активно строится ТПУ на базе станции метро "Ховрино". В полном объеме комплекс будет готов в середине 2018 года.К середине следующего года около станции метро "Ховрино" появится транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с автовокзалом, сообщил в субботу "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он сообщил, что сейчас ТПУ активно строится на базе станции метро "Ховрино". "Первую очередь, которая включает пассажирский терминал над северным вестибюлем станции метро, кассы, комнаты матери и ребенка, планируется сдать одновременно со станцией. А в полном объеме комплекс будет готов к середине 2018 года", - сказал Хуснуллин.По словам чиновника, маршруты значительной части автобусов, которые сегодня едут к станции метро "Речной вокзал", будут изменены и направлены к новому узлу. "Пассажиры смогут сразу пересесть на метро, железнодорожную станцию или другие виды общественного транспорта", - отметил заместитель мэра. Он уточнил, что в основном терминале ТПУ разместятся кассы и зал ожидания для пассажиров городских и междугородных, а также международных автобусов. Здесь будет организована конечная станция для автобусов, отъезжающих в Финляндию.В здании ТПУ предусмотрены туалеты, комната матери и ребенка, а для безопасности пассажиров - пункт полиции. Кроме того, в прилегающем к узлу многофункциональном комплексе разместятся торговые площади. Проектом предусмотрено строительство надземного крытого пешеходного перехода через железную дорогу, который соединит районы Ховрино и Западное Дегунино. Это позволит жителям Дегунино быстро добираться до станции метро.