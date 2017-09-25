Опубликована карта стартовых площадок для строительства по программе реновации

Власти Москвы определили 210 стартовых площадок для строительства домов по программы реновации жилищного фонда. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, которого цитирует ТАСС. Карта стартовых площадок опубликована на портале стройкомплекса столицы.
По словам Собянина, площадки расположены таким образом, чтобы переселение проходило "в непосредственной близости от домов, которые вошли в программу реновации". В течение года планируется подобрать еще как минимум около сотни площадок, чтобы программа реновации шла параллельно во всех районах Москвы.
Строительство стартовых домов и переселение в них жителей будет проходить в две волны. В первую включено 59 площадок, расположенных в девяти округах. Переселение первой волны начнется в 2017 году и продлится до 2019-го. На 12 площадках из этих 59-ти дома уже построены и введены в строй, квартиры там приводятся в соответствие со стандартом реновации. Расположены они на западе, севере и востоке Москвы, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин. В целом строительство домов первой волны позволит переселить 36 тысяч жителей из 14 тысяч квартир в 158 домах. Как выглядит
В пресс-службе стройкомплекса Москвы уточнили, что первые дома, готовые принять переселенцев, находятся по адресам: Дмитровское шоссе, дом 68 и дом 74, корпус 1; Бескудниковский бульвар, дома 3, 5, 11, корпус 1 и 13; Щелковское шоссе, 74 и между домами 90 и 92, корпус 2; улица Красных Зорь, 59 Б; улица Гжатская, 16, корпус 1; проспект Вернадского, дома 61, корпус 3 и 69. Первый график расселения домов будет готов к концу октября. Как выяглядят первые дома для переселенцев, показывает в своей фотоленте газета "Ведомости".
Во вторую волну реновации включена 151 стартовая площадка, куда переселят 83 тысячи москвичей из 410 домов. Переселение второй волны начнется в 2020 году. Власти Москвы также назвали имя генерального директора московского фонда реновации. Им стал Анатолий Константинов, ранее занимавший пост гендиректора домостроительного комбината 1 и работавший в управлении экспериментальной застройки микрорайонов в должности заместителя директора по строительному производству.
Ранее в мэрии отмечали, что кварталов реновации, имеющих стартовые площадки для нового строительства, не так много. В основном, это участки, занятые парковками и ветхими зданиями либо пустыри без адресов. Сообщалось, что мэрия попросит крупнейших застройщиков поделиться землей. Массовое строительство домов по стандартам реновации планируется начать летом 2018 года.