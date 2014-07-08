Метро до Мытищ начнут строить не раньше 2019 года из-из проблем с землей





"Строить метро в Мытищи план есть, но эта перспектива уходит за 2019 год", - сказал чиновник. Глава департамента строительства признался, что над этим вопросом правительство Москвы работает с 2011 года, но продление линии связано с освобождением земельных участков. "Эта территория другого субъекта Федерации - Московской области, возникает много вопросов, в том числе и по земле", - отметил Бочкарев.



Он также сообщил, что в следующем году планируется построить 16 новых станций, девять из которых - "Авиамоторная", "Нижегородская улица", "Стахановская", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка" - будут частью новой Кожуховской линии. От станции "Саларьево" метро придет в поселок Коммунарка в Новой Москве, также продолжится строительство третьего пересадочного контура



Разговоры о продлении Калужско-Рижской линии метро до Мытищ ведутся в столице



Столичные власти планируют начать строительство метро в подмосковные Мытищи не раньше 2019 года. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев, которого цитирует M24.ru "Строить метро в Мытищи план есть, но эта перспектива уходит за 2019 год", - сказал чиновник. Глава департамента строительства признался, что над этим вопросом правительство Москвы работает с 2011 года, но продление линии связано с освобождением земельных участков. "Эта территория другого субъекта Федерации - Московской области, возникает много вопросов, в том числе и по земле", - отметил Бочкарев.Он также сообщил, что в следующем году планируется построить 16 новых станций, девять из которых - "Авиамоторная", "Нижегородская улица", "Стахановская", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка" - будут частью новой Кожуховской линии. От станции "Саларьево" метро придет в поселок Коммунарка в Новой Москве, также продолжится строительство третьего пересадочного контураРазговоры о продлении Калужско-Рижской линии метро до Мытищ ведутся в столице с 2008 года , а построить станцию метро обещали еще к 2015-2016 году , однако этого так и не было сделано. В 2014 году станцию метро предложила построить российская инвестиционная компания, но власти отклонили этот проект , заявив, что одна станция проблем не решает.