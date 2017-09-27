Соцсети возмутило решение бывших мундепов Хамовников поощрить себя и главу округа перед уходом





Вопрос о поощрении депутатов за сентябрь значится третьим пунктом, следом планируется рассмотреть вопрос о премии главе округа. "...проигравший две недели назад (!) выборы прошлый состав депутатов района Хамовники решил провести заседание (!!), на котором выпишет себе денежные поощрения за сентябрь 2017 (!!!)" - возмущается Азар. Помешать проведению этого заседания новый состав депутатов не может, так как территориальная избирательная комиссия назначила первое заседание Совета в новом составе на октябрь, объяснил журналист в комментариях. До тех пор действуют полномочия прежних депутатов.









Формально нарушения закона в действиях проигрвших выборы мундепов нет. Они имеют право на денежное поощрение от мэрии раз в квартал за "заслуги перед жителями". Сумма составляет 60 тысяч рублей. "Это отдельные деньги, которые целевым образом приходят в Советы и могут быть распределены депутатами между собой на их усмотрение (обычно делят поровну)", - объяснил бывший муниципальный депутат Щукино и глава штаба "объединенных демократов" Дмитрия Гудкова Максим Кац.



Бывший депутат муниципального собрания Пресненского района Елена Ткач, что "в сентябре так и должно быть". "Это плата за работу в течение трех последних месяцев, когда рассматривались вопросы о капитальном ремонте, шел процесс его сопровождения, проводились общие собрания в многоквартирных домах и многое другое", - пояснила она в беседе с



По мнению Азара, выписка поощрения и премий за период, когда полномочия депутатов уже фактически истекли, выглядит "позорно". "Проигравшие муниципальные депутаты от "Единой России" напоминают тех туристов в Турции, которые перед выездом из отеля украли туалетную бумагу, вино и в целом, как могли, обчистили номер", -



"С учетом того, что в сентябре никаких важных вопросов, наверное, они не рассматривали, и в связи с тем, что муниципальные депутаты работают на волонтерской основе - только председатель получает зарплату, - такая практика не вполне этична. Поэтому если никакой работы они реально не выполняли, то тогда я поддерживаю Илью Азара, который обратил на это внимание", - добавил Гудков в интервью "Коммерсанту FM".



Пользователи в комментариях сообщили, что подобное наблюдается в Люблино и Пресненском районе.















Ранее то же самое произошло в



Оппозиционер Илья Яшин, победивший на выборах в Красносельском районе, обратил внимание еще на один пример нецелевого расходования средств. В районных бюджетах предусмотрены траты на автомобиль с личным водителем для главы муниципального округа. При годовом бюджете Красносельского района в 13,5 миллиона рублей годовая аренда машины обходится в 700 тысяч рублей. По мнению Яшина, "это вопиющая история, яркий пример совершенно ничем не обоснованных привилегий". Бывшие муниципальные депутаты района Хамовники, не избравшиеся на новый срок, назначили заседание, на котором будут рассмотрены вопросы об их поощрении за сентябрь и о назначении квартальной премии главе муниципального округа. Об этом написал в Facebook избранный муниципальный депутат и корреспондент "Новой газеты" Илья Азар, выложив скрин повестки заседания на 26 сентября.Вопрос о поощрении депутатов за сентябрь значится третьим пунктом, следом планируется рассмотреть вопрос о премии главе округа. "...проигравший две недели назад (!) выборы прошлый состав депутатов района Хамовники решил провести заседание (!!), на котором выпишет себе денежные поощрения за сентябрь 2017 (!!!)" - возмущается Азар. Помешать проведению этого заседания новый состав депутатов не может, так как территориальная избирательная комиссия назначила первое заседание Совета в новом составе на октябрь, объяснил журналист в комментариях. До тех пор действуют полномочия прежних депутатов.Формально нарушения закона в действиях проигрвших выборы мундепов нет. Они имеют право на денежное поощрение от мэрии раз в квартал за "заслуги перед жителями". Сумма составляет 60 тысяч рублей. "Это отдельные деньги, которые целевым образом приходят в Советы и могут быть распределены депутатами между собой на их усмотрение (обычно делят поровну)", - объяснил бывший муниципальный депутат Щукино и глава штаба "объединенных демократов" Дмитрия Гудкова Максим Кац.Бывший депутат муниципального собрания Пресненского района Елена Ткач, что "в сентябре так и должно быть". "Это плата за работу в течение трех последних месяцев, когда рассматривались вопросы о капитальном ремонте, шел процесс его сопровождения, проводились общие собрания в многоквартирных домах и многое другое", - пояснила она в беседе с "Коммерсантом FM" По мнению Азара, выписка поощрения и премий за период, когда полномочия депутатов уже фактически истекли, выглядит "позорно". "Проигравшие муниципальные депутаты от "Единой России" напоминают тех туристов в Турции, которые перед выездом из отеля украли туалетную бумагу, вино и в целом, как могли, обчистили номер", - прокомментировал ситуацию Дмитрий Гудков."С учетом того, что в сентябре никаких важных вопросов, наверное, они не рассматривали, и в связи с тем, что муниципальные депутаты работают на волонтерской основе - только председатель получает зарплату, - такая практика не вполне этична. Поэтому если никакой работы они реально не выполняли, то тогда я поддерживаю Илью Азара, который обратил на это внимание", - добавил Гудков в интервью "Коммерсанту FM".Пользователи в комментариях сообщили, что подобное наблюдается в Люблино и Пресненском районе.Ранее то же самое произошло в Бутырском районе : на последнем заседании перед выборами муниципальные депутаты подвели итоги своей деятельности за 5 лет и выписали себе премии в размере 60 тысяч рублей за "активное участие" в решении городских проблем. При этом местные жители неоднократно жаловались, что депутатов за пять лет они практически не видели и не слышали, а попытки донести до мундепов официальные обращения горожан регулярно терпели неудачи. Вместо этого депутаты автоматически согласовывали спущенные сверху решения.Оппозиционер Илья Яшин, победивший на выборах в Красносельском районе, обратил внимание еще на один пример нецелевого расходования средств. В районных бюджетах предусмотрены траты на автомобиль с личным водителем для главы муниципального округа. При годовом бюджете Красносельского района в 13,5 миллиона рублей годовая аренда машины обходится в 700 тысяч рублей. По мнению Яшина, "это вопиющая история, яркий пример совершенно ничем не обоснованных привилегий".