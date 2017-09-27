Соцсети возмутило решение бывших мундепов Хамовников поощрить себя и главу округа перед уходом

Вопрос о поощрении депутатов за сентябрь значится третьим пунктом, следом планируется рассмотреть вопрос о премии главе округа. "...проигравший две недели назад (!) выборы прошлый состав депутатов района Хамовники решил провести заседание (!!), на котором выпишет себе денежные поощрения за сентябрь 2017 (!!!)" - возмущается Азар. Помешать проведению этого заседания новый состав депутатов не может, так как территориальная избирательная комиссия назначила первое заседание Совета в новом составе на октябрь, объяснил журналист в комментариях. До тех пор действуют полномочия прежних депутатов.
Формально нарушения закона в действиях проигрвших выборы мундепов нет. Они имеют право на денежное поощрение от мэрии раз в квартал за "заслуги перед жителями". Сумма составляет 60 тысяч рублей. "Это отдельные деньги, которые целевым образом приходят в Советы и могут быть распределены депутатами между собой на их усмотрение (обычно делят поровну)", - объяснил бывший муниципальный депутат Щукино и глава штаба "объединенных демократов" Дмитрия Гудкова Максим Кац.
Бывший депутат муниципального собрания Пресненского района Елена Ткач, что "в сентябре так и должно быть". "Это плата за работу в течение трех последних месяцев, когда рассматривались вопросы о капитальном ремонте, шел процесс его сопровождения, проводились общие собрания в многоквартирных домах и многое другое", - пояснила она в беседе с "Коммерсантом FM".
По мнению Азара, выписка поощрения и премий за период, когда полномочия депутатов уже фактически истекли, выглядит "позорно". "Проигравшие муниципальные депутаты от "Единой России" напоминают тех туристов в Турции, которые перед выездом из отеля украли туалетную бумагу, вино и в целом, как могли, обчистили номер", - прокомментировал ситуацию Дмитрий Гудков.
"С учетом того, что в сентябре никаких важных вопросов, наверное, они не рассматривали, и в связи с тем, что муниципальные депутаты работают на волонтерской основе - только председатель получает зарплату, - такая практика не вполне этична. Поэтому если никакой работы они реально не выполняли, то тогда я поддерживаю Илью Азара, который обратил на это внимание", - добавил Гудков в интервью "Коммерсанту FM".
Пользователи в комментариях сообщили, что подобное наблюдается в Люблино и Пресненском районе.
Ранее то же самое произошло в Бутырском районе: на последнем заседании перед выборами муниципальные депутаты подвели итоги своей деятельности за 5 лет и выписали себе премии в размере 60 тысяч рублей за "активное участие" в решении городских проблем. При этом местные жители неоднократно жаловались, что депутатов за пять лет они практически не видели и не слышали, а попытки донести до мундепов официальные обращения горожан регулярно терпели неудачи. Вместо этого депутаты автоматически согласовывали спущенные сверху решения.
Оппозиционер Илья Яшин, победивший на выборах в Красносельском районе, обратил внимание еще на один пример нецелевого расходования средств. В районных бюджетах предусмотрены траты на автомобиль с личным водителем для главы муниципального округа. При годовом бюджете Красносельского района в 13,5 миллиона рублей годовая аренда машины обходится в 700 тысяч рублей. По мнению Яшина, "это вопиющая история, яркий пример совершенно ничем не обоснованных привилегий".