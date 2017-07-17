Велосипеды из городского проката можно будет оставлять вне станций





В следующем году у сервиса может появиться новый импульс за счет участия международных компаний и нового бесстанционного вида проката, уже внедренного в 170 городах мира. На заднем колесе велосипеда установлен замок, который разблокируется с помощью мобильного приложения. Чтобы закончить сессию, достаточно механически защелкнуть замок. Велосипед при этом можно оставить где угодно, но компания настаивает на парковке в отведенных местах, чтобы не создавать хаоса в городе.



Как отметил соучредитель компании Джон Янг, обычно в первое время прокат работает бесплатно, чтобы познакомить пользователей с новым сервисом, а затем устанавливаются тарифы, актуальные для страны. По словам Янга, к февралю компания планирует определиться с количеством велосипедов, их внешним видом и другими деталями.



Напомним, в 2018 и 2019 году планируется добавлять в сеть велопроката по 50 станций и по 500 велосипедов: пункты проката расположат возле транспортно-пересадочных узлов, станций метро, МЦК, в деловых и жилых районах в двух-трех километрах от метро. Таким образом, к 2019 году в Москве будет работать 480 станций, а парк увеличится до пяти тысяч велосипедов. Также планируется увеличить количество точек проката В Москве следующей весной может заработать бесстанционный велопрокат. Как сообщила замруководителя столичного департамента транспорта Алина Бисембаева, которую цитирует "Российская газета , спрос на велопрокат в Москве постоянно растет: на прокатных велосипедах только в этом году совершено более двух миллионов поездок.В следующем году у сервиса может появиться новый импульс за счет участия международных компаний и нового бесстанционного вида проката, уже внедренного в 170 городах мира. На заднем колесе велосипеда установлен замок, который разблокируется с помощью мобильного приложения. Чтобы закончить сессию, достаточно механически защелкнуть замок. Велосипед при этом можно оставить где угодно, но компания настаивает на парковке в отведенных местах, чтобы не создавать хаоса в городе.Как отметил соучредитель компании Джон Янг, обычно в первое время прокат работает бесплатно, чтобы познакомить пользователей с новым сервисом, а затем устанавливаются тарифы, актуальные для страны. По словам Янга, к февралю компания планирует определиться с количеством велосипедов, их внешним видом и другими деталями.Напомним, в 2018 и 2019 году планируется добавлять в сеть велопроката по 50 станций и по 500 велосипедов: пункты проката расположат возле транспортно-пересадочных узлов, станций метро, МЦК, в деловых и жилых районах в двух-трех километрах от метро. Таким образом, к 2019 году в Москве будет работать 480 станций, а парк увеличится до пяти тысяч велосипедов. Также планируется увеличить количество точек проката электровелосипедов , на которых в этом году совершено уже более 18 тысяч поездок. А в последние годы увеличивается количество москвичей, использующих велосипед зимой , что позволяет говорить о продлении работы станций по окончании велосезона. Москвичи со своей стороны отмечают, что удовольствие от велосипедных прогулок не удается в полной мере получить даже летом из-за постоянных дорожных работ и изменений велоинфраструктуры.