NEWSmsk.com: Московские новости
[ 28 сентября]
Синоптики предупредили о заморозках и тумане в Москве и Подмосковье
26 сентября 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода
foto Фоторепортаж
Синоптики предупредили о заморозках и тумане в Москве и Подмосковье в среду, 27 сентября, в связи с чем объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на среду в столице ожидается переменная облачность, без осадков, до утра в отдельных районах туман, температура в Москве 4-6, по области от одного до шести градусов тепла, местами заморозки до минус двух градусов, ветер переменных направлений 1-6 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, без осадков, температура в Москве 10-12, по области 8-13 градусов тепла, ветер восточной четверти 3-8 метров в секунду.

Предыдущая
 
Следующая
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 28 сентября 2017 г. // Последняя новость 27 сентября 2017 г. 20:00
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed