Синоптики предупредили о заморозках и тумане в Москве и Подмосковье





В ночь на среду в столице ожидается переменная облачность, без осадков, до утра в отдельных районах туман, температура в Москве 4-6, по области от одного до шести градусов тепла, местами заморозки до минус двух градусов, ветер переменных направлений 1-6 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, без осадков, температура в Москве 10-12, по области 8-13 градусов тепла, ветер восточной четверти 3-8 метров в секунду.



Синоптики предупредили о заморозках и тумане в Москве и Подмосковье в среду, 27 сентября, в связи с чем объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России В ночь на среду в столице ожидается переменная облачность, без осадков, до утра в отдельных районах туман, температура в Москве 4-6, по области от одного до шести градусов тепла, местами заморозки до минус двух градусов, ветер переменных направлений 1-6 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, без осадков, температура в Москве 10-12, по области 8-13 градусов тепла, ветер восточной четверти 3-8 метров в секунду.