Омбудсмен пообещала горячую воду арестантам СИЗО "Лефортово", которые моются из "баночек"

В следственном изоляторе "Лефортово" будет проведена отсутствующая там система горячего водоснабжения. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на пресс-конференции, посвященной вопросам обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан, столкнувшихся с уголовно-исполнительной системой.
"Я узнала, что в СИЗО "Лефортово" не было горячей воды, и это в XXI веке! Людям там по утрам разносили баночки с горячей водой, чтобы он решали свои гигиенические вопросы", - цитирует Потяеву "Интерфакс". По ее словам, средства на проведение горячей воды уже заложены в бюджет СИЗО на 2018 год, передает РАПСИ. Когда работы завершатся, не сообщается.
На отсутствие горячей воды в "Лефортово" неоднократно жаловались как сами арестанты, так и правозащитники. На проблему обращали внимание члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), а Потяева называла условия содержания арестантов в СИЗО неприемлемыми. В марте 2017 года бывший губернатор республики Марий Эл Леонид Маркелов, содержащийся в "Лефортово" по обвинению в получении взятки, жаловался, что в камерах течет только ледяная вода, а в баню арестантов водят только раз в неделю.
Увеличить число банных дней также просил экс-губернатор Коми Вячеслав Гайзер и другие заключенные. В ОНК отмечали, что такая проблема есть не только в "Лефортово", но изменить ситуацию может только изменение нормативов. Закон предусматривает баню в СИЗО не реже одного раза в неделю и не менее 15 минут, а на деле получается не более одного раза и не более 15 минут, сетовали правозащитники.
Преобразования ждут и СИЗО "Матросская тишина": там запустят пилотный проект по оказанию медпомощи арестантам с использованием телемедицины, сообщил на пресс-конференции начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз. Его цитирует РИА "Новости". По его словам, телемедицина позволит решить почти 30% вопросов, связанных с медицинской помощью, в частности, с помощью эндокринологов и терапевтов. Начальник УФСИН пояснил, что иногда для обеспечения нужд арестантов и заключенных не хватает врачей, и тогда руководство учреждений уголовно-исполнительной системы обращается в столичные больницы.
Ранее Мороз вообщал, что столичные тюремщики организуют до тысячи караулов в год для вывоза заключенных в московские больницы: только в первом квартале этого года было вывезено в больницы порядка 150 заключенных, причем часто речь шла только о диагностике. По оценке УФСИН, возможность использования телеконсультаций со специалистами сократила бы необходимость вывоза в больницы наполовину, учитывая и то, что присутствие вооруженного конвоя создает неудобства и для медучреждений, не говоря о расходах на транспортировку.