Половина загородных домов Подмосковья оказалась "мертвым грузом" на рынке недвижимости

Вторичный рынок Московской области находится в глубоком кризисе: "квадраты" в готовых квартирах теряют в цене, а половина выставленных на продажу вторичных загородных объектов почти не имеет шансов на реализацию. Об этом пишет "Московский комсомолец".
По данным риелторов, на вторичном областном рынке выставлено на продажу около 50 тысяч квартир, наибольшая активность наблюдается в сегменте до 7 миллионов рублей. Однако большинство потенциальных покупателей не готовы приобрести квартиру дороже пяти миллионов. Многие продавцы сняли свои объекты с экспозиции, надеясь вернуться осенью, когда, по их мнению, спрос подрастет, однако эксперты утверждают, что этого, скорее всего, также не произойдет. Дальнейшему снижению цен на квартиры отчасти препятствует удешевление ипотеки, однако этот эффект также называют временным.
Показатели актуального спроса в минувшем августе были худшими за лето: количество договоров о предоплате уменьшилось на 7,8% по сравнению с июлем и на 11,4% по сравнению с июнем. А покупательская активность в августе 2017 года находилась на минимальном для этого месяца уровне за прошедшие 10 лет, установив антирекорд последнего десятилетия. Основной причиной этого стало продолжающееся снижение доходов граждан, которые откладывают решение жилищного вопроса до последнего, и конкуренция со стороны новостроек, где, несмотря на кризис, появляются новые объемы качественного предложения.
Еще одна тенденция - возвращение в столицу бывших жителей мегаполиса. Как отмечают риелторы, многие из москвичей, купивших несколько лет назад более просторное жилье в Подмосковье, сегодня настроены вернуться обратно, даже пожертвовав дополнительными квадратными метрами. Это объясняют тем, что в столице значительно выше качество услуг, комфортнее социальная и коммерческая инфраструктура, а зарплаты существенно выше.
Не лучше обстоит дело и с загородными домами: по словам экспертов компании "Инком-Недвижимость", в реальном товарообороте на "вторичке" участвует не больше 20% объектов. У половины лотов почти нет шансов на реализацию из-за таких факторов, как неудачное расположение, огромные площади и устаревшая архитектура. Оставшиеся 30% объектов можно продать, только если их владельцы согласятся серьезно снизить их стоимость. С другой стороны, владельцы недвижимости отчаянно сопротивляются нисходящему тренду цен на жилье, полагая его самым дорогостоящим своим имуществом.