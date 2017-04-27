Юристы: голосование по реновации 15 мая не предусмотрено законом, но игнорировать его нельзя





- ОПРОС: соблюдение прав граждан в скандальном проекте "реновации"





К 1 мая московские власти обещали сформировать предварительный список сносимых пятиэтажек по результатам телефонных опросов жителей, после чего выставить его на поквартирное голосование. Процедура пройдет с 15 мая по 1 июля в системе "Активный гражданин" и в МФЦ. Опрошенные газетой юристы отмечают, что предложенные способы голосования не предусмотрены в российских законах и не влекут обязательных правовых последствий.



Основным официальным способом выяснения общественного мнения является референдум. Нынешний же вариант является скорее опросом, позволяющим узнать мнение жильцов. Голосование официально не является способом принятия решения о судьбе дома. Кроме того, законопроект о реновации в нынешней редакции дает право изымать помещения независимо от решений их собственников. Неважно с юридической точки зрения и число пришедших на голосование. "Даже если большинство не проголосует - это не имеет значения. И даже если 100% выскажется против - это не гарантирует, что дом исключат из списков под снос", - делают вывод эксперты.



Противники законопроекта считают, что альтернативой предложенному голосованию может стать



При этом юристы уверены, что жильцам все равно нужно участвовать во всех опросах и голосованиях, которые возможны. По мнению экспертов, результаты голосования все же будут учтены по политическим мотивам. "Кто знает, как и что потом выстрелит. Нужно идти и голосовать везде, где можно, чтобы не подделали ваш голос. И как можно больше привлекать внимания к ситуации, чтобы избежать фальсификаций", - советует партнер коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Марина Краснобаева.



Напомним, участники голосования на портале "Активный гражданин" пройдут



Результаты голосования будут опубликованы в интернете. Каждый участник получит электронный код, с помощью которого сможет проверить, правильно ли был учтен его голос. Также предлагается сделать доступной информацию о том, как проголосовали соседи. Голосование в "Активном гражданине" продлится до 1 июля.



15 мая в столице начнется голосование по программе реновации жилого фонда Москвы, в котором можно будет принять участие через МФЦ или систему "Активный гражданин". Юристы замечают, что голосование по сути является лишь выявлением общественного мнения, и законодательство не обязывает чиновников учитывать его итоги. Однако в отсутствие определенного правового поля рекомендуется голосовать всеми возможными способами, пишет "Коммерсант" К 1 мая московские власти обещали сформировать предварительный список сносимых пятиэтажек по результатам телефонных опросов жителей, после чего выставить его на поквартирное голосование. Процедура пройдет с 15 мая по 1 июля в системе "Активный гражданин" и в МФЦ. Опрошенные газетой юристы отмечают, что предложенные способы голосования не предусмотрены в российских законах и не влекут обязательных правовых последствий.Основным официальным способом выяснения общественного мнения является референдум. Нынешний же вариант является скорее опросом, позволяющим узнать мнение жильцов. Голосование официально не является способом принятия решения о судьбе дома. Кроме того, законопроект о реновации в нынешней редакции дает право изымать помещения независимо от решений их собственников. Неважно с юридической точки зрения и число пришедших на голосование. "Даже если большинство не проголосует - это не имеет значения. И даже если 100% выскажется против - это не гарантирует, что дом исключат из списков под снос", - делают вывод эксперты.Противники законопроекта считают, что альтернативой предложенному голосованию может стать общее собрание собственников квартир . Однако, по словам юристов, механизм собрания очень несовершенен и никем не контролируется. Его итоги закон тоже не обязывает учитывать.При этом юристы уверены, что жильцам все равно нужно участвовать во всех опросах и голосованиях, которые возможны. По мнению экспертов, результаты голосования все же будут учтены по политическим мотивам. "Кто знает, как и что потом выстрелит. Нужно идти и голосовать везде, где можно, чтобы не подделали ваш голос. И как можно больше привлекать внимания к ситуации, чтобы избежать фальсификаций", - советует партнер коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Марина Краснобаева.Напомним, участники голосования на портале "Активный гражданин" пройдут три уровня проверки . Помимо имени, отчества и фамилии нужно будет ввести паспортные данные, номера СНИЛС и лицевого счета, для собственников – номер свидетельства о регистрации собственности. Верификация данных через МВД, Росреестр, Единый расчетный центр и Пенсионный фонд займет четыре дня.Результаты голосования будут опубликованы в интернете. Каждый участник получит электронный код, с помощью которого сможет проверить, правильно ли был учтен его голос. Также предлагается сделать доступной информацию о том, как проголосовали соседи. Голосование в "Активном гражданине" продлится до 1 июля.