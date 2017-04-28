Вход на смотровые площадки храма Христа Спасителя во время салюта 9 мая повысили втрое





На одной из касс на Волхонке, продающих экскурсионные билеты в храм Христа Спасителя, появилось объявление, приглашающее увидеть салют 9 Мая со смотровой площадки храма Христа Спасителя. Стоимость услуги оценивается в 750 рублей. Формально вход на смотровую площадку предусматривает скидку для льготных категорий, но на салют скидок нет, и цена существенно выше, чем в дневное время.



Журналисты отмечают, что салют в честь Дня Победы не является храмовой достопримечательностью, и продажа недешевых экскурсий выглядит как минимум странно. В туристических бюро, проводящих экскурсии с подъемом на смотровую площадку храма, заявили, что не продают экскурсию на салют или парад, а что могут видеть люди во время экскурсии на смотровую площадку, их не касается.



Помощник исполнительного директора фонда храма Христа Спасителя Людмила Шмелева сообщила радиостанции



К тому же в вечернее время увеличивается расход электроэнергии, а смотровые площадки необходимо убирать после их посещения, заявила Шмелева. Подъем и доставка людей занимает больше часа из-за возможностей лифтов. "В связи с действующим законодательством сотрудникам, которые обеспечат это мероприятие, производятся дополнительные выплаты", - заявила она, добавив, что ветераны и инвалиды, которые пожелают посетить смотровую площадку, смогут сделать это бесплатно.



В кассах храма Христа Спасителя вывешен прейскурант, приглашающий увидеть салют в честь дня Победы со смотровой площадки храма: услуга стоит существенно дороже обычной экскурсии на смотровую площадку и не предусматривает льгот. Журналисты отмечают, что салют в честь Дня Победы не является храмовой достопримечательностью, пишет "Московский комсомолец" На одной из касс на Волхонке, продающих экскурсионные билеты в храм Христа Спасителя, появилось объявление, приглашающее увидеть салют 9 Мая со смотровой площадки храма Христа Спасителя. Стоимость услуги оценивается в 750 рублей. Формально вход на смотровую площадку предусматривает скидку для льготных категорий, но на салют скидок нет, и цена существенно выше, чем в дневное время.Журналисты отмечают, что салют в честь Дня Победы не является храмовой достопримечательностью, и продажа недешевых экскурсий выглядит как минимум странно. В туристических бюро, проводящих экскурсии с подъемом на смотровую площадку храма, заявили, что не продают экскурсию на салют или парад, а что могут видеть люди во время экскурсии на смотровую площадку, их не касается.Помощник исполнительного директора фонда храма Христа Спасителя Людмила Шмелева сообщила радиостанции "Говорит Москва" , что повышение цен связано с дополнительными расходами и наплывом посетителей. По ее словам, на каждой из четырех смотровых площадок необходимо обеспечить дежурство сотрудников охраны, работу лифтеров и механиков по лифтам, а также следящих за камерами видеонаблюдения.К тому же в вечернее время увеличивается расход электроэнергии, а смотровые площадки необходимо убирать после их посещения, заявила Шмелева. Подъем и доставка людей занимает больше часа из-за возможностей лифтов. "В связи с действующим законодательством сотрудникам, которые обеспечат это мероприятие, производятся дополнительные выплаты", - заявила она, добавив, что ветераны и инвалиды, которые пожелают посетить смотровую площадку, смогут сделать это бесплатно.