Парковку на девяти улицах, по которым пройдет техника парада Победы, запретили до 9 мая





Парковка будет запрещена на улице Народного Ополчения, улице Красная Пресня, улице Баррикадная, Новинском бульваре, улице Садовая-Кудринская, улице Большая Садовая, Триумфальной площади, улице Болотная и Болотной площади, по которой будет проходить военная техника. Водителей просят быть более внимательными при парковке, обращать внимание на дорожные знаки, не парковаться под запрещающими знаками во избежание эвакуации. Для дополнительного информирования на автомобили, припаркованные в момент установки знаков, будут раскладывать информационные листовки.



Военная техника будет следовать на репетицию парада по улицам Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальной площади, Тверской улице, Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Большому Москворецкому и Большому Каменному мостам, Болотной улице и Болотной площади, Моховой улице, Воздвиженке, Новому Арбату и Новинскому бульвару.



В связи с репетицией на этих улицах В связи с репетициями парада Победы до 9 мая будет ограничено парковочное пространство по маршруту прохождения военной техники. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на данные ГКУ "Центр организации дорожного движения", ограничения будут действовать круглосуточно с 27 апреля до окончания парада Победы 9 мая.Парковка будет запрещена на улице Народного Ополчения, улице Красная Пресня, улице Баррикадная, Новинском бульваре, улице Садовая-Кудринская, улице Большая Садовая, Триумфальной площади, улице Болотная и Болотной площади, по которой будет проходить военная техника. Водителей просят быть более внимательными при парковке, обращать внимание на дорожные знаки, не парковаться под запрещающими знаками во избежание эвакуации. Для дополнительного информирования на автомобили, припаркованные в момент установки знаков, будут раскладывать информационные листовки.Военная техника будет следовать на репетицию парада по улицам Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальной площади, Тверской улице, Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Большому Москворецкому и Большому Каменному мостам, Болотной улице и Болотной площади, Моховой улице, Воздвиженке, Новому Арбату и Новинскому бульвару.В связи с репетицией на этих улицах будет перекрыто движение 27 апреля, 3 мая, а также с 5:00 7 мая и 9 мая. Как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, во все дни репетиций с 19:00 до окончания репетиции станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и для пересадки пассажиров.