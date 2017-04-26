Якиманку обещают исключить из программы реновации вслед за Хамовниками и Арбатом

Район Якиманка вслед за Хамовниками и Арбатом не войдет в программу реновации, поскольку их жители не высказывают желания переселиться. Об этом заявил РИА "Новости" префект Центрального округа Владимир Говердовский.
По словам Говердовского, в этих трех районах нет площадок для переселения, однако власти готовы вернуться к обсуждению, если люди все же захотят вступить в программу. "Жители однозначно могут быть спокойны, никто никого выселять не будет. Я это заявляю вполне ответственно: мы не рассматриваем включения в программу без соответствующего решения жителей", -подчеркнул префект.
Аналитики уверены, что такое решение власти приняли, поскольку в этих районах одни из самых высоких цен на жилье, практически нет блочных и панельных пятиэтажек, а застройка в самом центре Москвы несет для девелопера дополнительные риски из-за сложных почв и секретных коммуникаций, которые нельзя трогать. Свою роль мог сыграть и состав районов. "Там живет много родственников "уважаемых людей". Чтобы не создавать нагрузку для элитарной публики, решили никого не трогать и просто оставить эти районы в покое", - уверен эксперт.
- Другие районы уже готовятся к переселению - идет выбор площадок под новые дома
- Появились первые СПИСКИ домов под снос
- ОПРОС: соблюдение прав граждан в скандальном проекте "реновации"
С другой стороны, в Хамовниках не спешат "расслабляться" в связи с отменой там программы реновации. "Это только начало. Даже внесение этого законопроекта о статусе столицы уже лишило нас части наших денег - уже сейчас рынок вторичного жилья обвалился. Поэтому нельзя останавливаться и сбавлять обороты в нашем деле. Если законопроект вступит в силу, никакие обещания главы управы или префекта не обезопасят нас от сноса. Стоит успокоиться - и года через два наши дома могут запросто оказаться в списках под снос", - пишет в Facebook одна из местных жительниц.
Отмечается, что "бумага о неприкосновенности", которую к тому же еще никто не видел, не будет иметь силы в сравнении с федеральным законом, и исключение из "зоны реновации" будет временным, дабы успокоить активистов. "Мое мнение - лукавят, просто отодвинули на некоторое время. На Шелепихе, а это ЦАО, "свободной земельки" тоже нет, НО, РЕНОВАЦИИ и СНОСУ БЫТЬ!" - пишет еще один участник обсуждения.
Против реновации выступила и депутат Мосгордумы Елена Шувалова, назвав происходящее "грабежом" и поводом для социальных волнений. А муниципальные депутаты готовят общегородской митинг против программы.
Другие районы уже готовятся к переселению - идет выбор площадок под новые дома
В других районах Москвы власти начали постепенно определять площадки для строительства новых домов под переселение.
Главы управ районов Измайлово и Кунцево Венера Юмаева и Дмитрий Чистяков рассказали, что предварительные списки на снос будут сформированы к 15 мая, а до 1 июля будет проводиться голосование по сносу домов среди их жильцов.
Но как должно проходить такое голосование, пока неизвестно. По одним данным, для принятия решения о сносе должны проголосовать "за" 50% жильцов плюс один человек. По другим, требуется "желание большинства - 80–90%". Третьи заявляют, что необходима 100-процентная поддержка жильцов.
Одна из площадок под переселение в Измайлово находится по адресу: Измайловская площадь, 13. Также рассматривается площадка на территории Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.
В Тимирязевском районе стартовые площадки расположены на Дмитровском шоссе, 57 и на Тимирязевской улице, 8. В районе Нагатинский Затон под переселение строится дом по адресу Судостроительная, 19, отметила глава управы Ирина Джиоева. В районе Проспект Вернадского, по словам главы управы Ивана Малышева, стартовый дом возводится по адресу: проспект Вернадского, 77, еще один достроен на проспекте Вернадского, 69.
В Бабушкинском районе рассчитывают, что под переселение предоставят квартиры в трех домах на улице Летчика Бабушкина, которые будут сданы осенью 2017 года для жильцов из аварийного фонда. Еще одна площадка под строительство находится по адресу: улица Коминтерна, 12.
В Марьиной Роще пообещали выделять бесплатные машины для переезда, предоставляя новые квартиры "под чистовую отделку".
Ситуация в районе Северное Измайлово также выглядит неоднозначно: как пишет в "Живом журнале" муниципальный депутат Дмитрий Барановский, формально там имеется 7 стартовых площадок для строительства жилых домов, одной из которых является высотка на обочине Щелковского шоссе у 13-й Парковой улицы. Еще один дом строится на 5-й Парковой около ОВД, а третий дом на обочине Щелковского шоссе у дома 92 представляет собой натуральную точечную застройку на придомовой территории соседнего дома и улично-дорожной сети без учета каких бы то ни было нормативов.
Многие муниципальные депутаты заявляют, что результаты опроса о сносе будут подделаны в пользу решения, удобного для властей, а противникам сноса предлагают "подчиниться большинству".
Появились первые списки домов под снос
На сайтах московских управ начали появляться первые списки домов, составленные по итогам прошедших на прошлой неделе публичных слушаний по проекту реновации жилфонда столицы. Судьбу этих домов определит голосование жильцов, которое будет проводиться с середины мая до 1 июля в приложении "Активный гражданин" и в центрах "Мои документы".
В районе Лианозово в предварительный список реновации могут включить шесть домов, из которых пять - жилые (Илимская улица, 5 и 5б; Абрамцевская улица, 4 и 4/1; Псковская, 4) и одно - ведомственное (здание местного ОВД на Псковской улице, 8). "В программу реновации войдут только те дома, в которых две трети собственников выскажутся за включение дома в список, и второе условие - состояние дома", - заявил глава управы Лианозово Михаил Пучков. Он, в частности, отметил, что в доме 4/1 по Абрамцевской улице 41 процент жильцов выступил за снос, еще 31 процент "пока не решили, но скорее всего скажут нет", и еще 28 процентов не определились.
В районе Отрадное таких домов девять: это дома 2А, 4, 6, 8 и 10 по Отрадному проезду, а также дома 10/1, 12, 14 и 14а по Березовой аллее. "Если квартира в пятиэтажке не приватизирована и право приватизации не использовано, то новую квартиру можно будет сразу получить в собственность, минуя утомительную процедуру приватизации. Если желание приватизировать квартиру отсутствует, то можно будет сохранить социальный найм", - уточнил глава местной управы Сергей Подольский.
В Зеленограде в предварительный список ветхих домов попали все 34 хрущевки в 9-м, 10-м, 18-м и 19-м микрорайонах. "Такое счастье свалилось", - прокомментировал это событие зампрефекта Зеленограда по вопросам строительства Дмитрий Морозов, выразив уверенность, что большинство собственников проголосует за переселение.
В Дмитровском районе информацию о том, какие дома планируется пустить под снос, не уточнили, однако отметили, что уже определены две стартовые площадки под возведение жилья для будущих переселенцев: они располагаются по адресам улица Долгопрудная, 7 и улица Долгопрудная, 12. "На одной из них уже начались предварительные строительные работы", - сообщил глава управы Дмитровского района Юрий Фисенко.
Префект СВАО Валерий Виноградов на встрече с населением района Алтуфьево заявил, что здесь в программу реновации могут включить практически все пятиэтажки. "Они уже отжили свой век", - отметил Виноградов.
В Ярославском районе реновация будет проходить волнообразно: на месте стартовых площадок возведут первые микрорайоны, куда будут переселять жителей из домов, идущих под снос. На месте снесенных появится следующий новый микрорайон. "Таким образом, никуда из района переселяться не придется", - подчеркнул глава местной управы Геннадий Горожанкин. Стартовой площадкой для застройки станет участок в Хибинском проезде, неподалеку от улицы Дудинка, 1. Еще один участок, возможно, появится на улице Вешних Вод.
В Восточном Измайлово в предварительный список пятиэтажек под снос попал 121 дом. Для организации волнового переселения управой подобраны четыре площадки для строительства нового жилья, но данные об адресах на сайте управы не приводятся.
В районе Выхино-Жулебино, по словам главы управы Сергея Зотова, в программу реновации будут включены 60 пятиэтажных домов и два девятиэтажных. "Если люди в большинстве откажутся, если подавляющее большинство выскажется против сноса, то, конечно, никто эти дома трогать не будет", - заверил Зотов.
В районе Филевский парк программу реновации будут реализовывать поэтапно. В качестве первой очереди предлагается представить три квартала. Первый квартал образуют следующие адреса: Береговой проезд, 9, корпус 1, Береговой проезд, 7, корпус 1; улица Новозаводская, 8/8, корпуса 5 и 6; улица Большая Филевская, 8, корпуса 1 и 2; а также улица Заречная, дом 5, корпуса 1 и 2. Второй квартал: Новозаводская 13; Новозаводская, 15; Новозаводская, 17, корпуса 1 и 2; Новозаводская, 23/8, корпуса 1 и 2; Новозаводская, 21; Большая Филевская, 14, корпус 1; Большая Филевская, 12; Большая Филевская 10). В третий квартал включены дом 1 по улице Алябьева и дом 38 по улице Сеславинской. В качестве второй очереди запланирована реновация квартала, который образуют дома по ул. Василисы Кожиной, 2-й Филевской, Минской, Кастанаевской и Барклая. В целом действие программы рассчитано на 10 лет.
В Левобережном районе обновление будет проходить среди пятиэтажных домов 50-60-х годов. В эту категорию здесь попадают 13 объектов, причем два из них не являются пятиэтажными, но все равно будут внесены в программу. Это дома 94/1 и 96/1 по Ленинградскому шоссе.
Между тем 26 апреля встречу, посвященную программе реновации, провел префект Северо-Западного округа Алексей Пашков. Как сообщается на сайте префектуры, префект обратил внимание собравшихся на то, что сегодня ещё не один дом не внесен в список сноса, и первая волна сноса пройдет там, где это действительно необходимо: для включения дома в программу необходима "стопроцентная готовность всех жильцов".
Напомнив, что тема реновации "изрядно обросла слухами" о массовом сносе и переселении за МКАД, префект заверил, что новые квартиры будут выдаваться "максимально приближенно к привычному месту жительства", что будет отражено в том числе и в законе о реновации. "Переехать в соседние районы смогут жители, которые по каким-либо причинам изъявят такое желание самостоятельно", - объяснил префект.
По его словам, стартовые площадки для строительства нового жилья есть в каждом районе Северо-Западного округа: одной из них станет участок на улице Лодочной. Расположенный там отселенный дом будет снесен, а на его месте появится многоэтажка для жителей соседних аварийных домов, которые не раз обращались в префектуру за помощью. При этом жильцы дома, готовящегося к сносу, будут освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт. "Как только появится соответствующий законодательный документ о том, что дом внесён в программу реновации, пункт о капитальном ремонте исчезнет из платёжных документов. Деньги, которые уже удалось собрать, пойдут на строительство новых домов", - пояснил префект. По его словам, 17 и 24 мая пройдут еще две встречи, посвященные вопросу реновации жилья.
В свою очередь, участники встречи в Северо-Восточном округе, также прошедшей накануне, остались недовольны ее итогами, сообщив, что вначале в зал пускали лишь соцработников, а также "толпу нагнанной молодежи". "Формат встречи был таков: сначала жители задают вопросы, префект их записывает, а затем когда вопросов наберите достаточно - отвечает. Очень удобно. Ни на один острый и правильный вопрос не последовало чёткого ответа. Размытые фразы и формулировки", - пишет в Facebook одна из участниц встречи, напомнив, что реновация будет осуществляться исходя прежде всего из норм закона, а не заявлений префекта того или иного округа. В то же время она поблагодарила жителей Бутырского района Марфино, Ростокино, Отрадного и Останкинского районов за активную позицию. "Было озвучено много грамотных вопросов и мнений. Есть над чем думать", - пишет активистка.