Автомобиль сбил мать с ребенком на пешеходном переходе в Отрадном, женщина погибла





"Водитель автомобиля Hyundai допустил наезд на женщину и ее 10-летнего ребенка на пешеходном переходе. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Ребенок и водитель иномарки были госпитализированы", - рассказал собеседник агентства. О состоянии пострадавшего ребенка информации к настоящему моменту нет. Автомобиль Hyundai сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в районе Отрадное на северо-востоке столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД. Инцидент произошел возле дома 24 по Алтуфьевскому шоссе."Водитель автомобиля Hyundai допустил наезд на женщину и ее 10-летнего ребенка на пешеходном переходе. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Ребенок и водитель иномарки были госпитализированы", - рассказал собеседник агентства. О состоянии пострадавшего ребенка информации к настоящему моменту нет.