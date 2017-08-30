NEWSmsk.com: Московские новости
[ 30 августа]
Автомобиль сбил мать с ребенком на пешеходном переходе в Отрадном, женщина погибла
27 августа 2017 г. | Время публикации 14:25
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
Автомобиль Hyundai сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в районе Отрадное на северо-востоке столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД. Инцидент произошел возле дома 24 по Алтуфьевскому шоссе.

"Водитель автомобиля Hyundai допустил наезд на женщину и ее 10-летнего ребенка на пешеходном переходе. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Ребенок и водитель иномарки были госпитализированы", - рассказал собеседник агентства. О состоянии пострадавшего ребенка информации к настоящему моменту нет.
Предыдущая
 
Следующая
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 30 августа 2017 г. // Последняя новость 29 августа 2017 г. 20:00
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed