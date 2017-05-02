Борьба москвичей с беспредельной стройкой жилого комплекса на Живописной снова обострилась





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Ночное дежурство горожан закончилось составлением заявления в полицию. Затем жители вместе с муниципальным депутатом Людмилой Покаместовой ходили на прием к начальнику районного отделения МВД, но слушать там их не стали. "Каждая сторона осталась при своем мнении", - рассказывает автор публикации.



Напомним, в ноябре прошлого года активисты собрали более 12 тысяч подписей под обращением к мэру Москвы Сергею Собянину с с просьбой отозвать разрешение на строительство высотного дома на Живописной, 21. Активисты указывали, что работы начаты без проведения публичных слушаний и экологического заключения, и утверждали, что стройка нанесет "непоправимый ущерб" природно-историческому парку Москворецкий, находящемуся по соседству со строительством. Ситуацией заинтересовались и в в Совете по правам человека при президенте России, члены которого обратили внимание на тот факт, что у застройщика отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы.



В начале апреля 2017 года неизвестные разрисовали могильными плитами этаж в доме активиста Ярослава Никитенко, активно выступающего против строительства "Серебряного бора". Надпись на одной из плит гласила: "Ярослав Никитенко жил в 69 квартире". Такое развитие событий активисту обещалось, если он не "заткнется". Полиция, впрочем, Жители домов, соседствующих со скандальной стройкой жилого комплекса "Серебряный бор" на Живописной улице, в пятницу ночью попытались преградить путь строительной технике, направлявшейся к месту проведения работ. В ответ горожане столкнулись с оскорблениями и угрозами, их толкали, хватали руками. В итоге автотранспорт все-таки проехал, а вызванные на место полицейские активно вмешаться в происходящее не захотели.Как отмечается на портале Activatica , правоохранителей пришлось вызывать несколько раз. Когда стражи порядка наконец приехали, охранник стройки отказался их пропускать на территорию рабочего городка. Полицейский потребовал у него показать удостоверение и лицензию на осуществление охранной деятельности, но тот никаких документов предъявлять не стал.Ночное дежурство горожан закончилось составлением заявления в полицию. Затем жители вместе с муниципальным депутатом Людмилой Покаместовой ходили на прием к начальнику районного отделения МВД, но слушать там их не стали. "Каждая сторона осталась при своем мнении", - рассказывает автор публикации.Напомним, в ноябре прошлого года активисты собрали более 12 тысяч подписей под обращением к мэру Москвы Сергею Собянину с с просьбой отозвать разрешение на строительство высотного дома на Живописной, 21. Активисты указывали, что работы начаты без проведения публичных слушаний и экологического заключения, и утверждали, что стройка нанесет "непоправимый ущерб" природно-историческому парку Москворецкий, находящемуся по соседству со строительством. Ситуацией заинтересовались и в в Совете по правам человека при президенте России, члены которого обратили внимание на тот факт, что у застройщика отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы.В начале апреля 2017 года неизвестные разрисовали могильными плитами этаж в доме активиста Ярослава Никитенко, активно выступающего против строительства "Серебряного бора". Надпись на одной из плит гласила: "Ярослав Никитенко жил в 69 квартире". Такое развитие событий активисту обещалось, если он не "заткнется". Полиция, впрочем, отказалась возбуждать уголовное дело по статьям об угрозе убийством и вандализме.