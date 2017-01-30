"Ашан" в Бирюлево Восточном закрыли на месяц из-за антисанитарии

Суд на 30 суток приостановил работу магазина "Ашан" в районе Бирюлево Восточное из-за многочисленных нарушений санитарных норм, выявленных после проверки Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте столичного управления надзорного ведомства.
Внеплановая проверка "Ашана" на 6-й Радиальной улице, дом 5, корпус 4 проводилась по жалобам посетителей. Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что товары загружали в магазин со двора, прямо под окнами квартир; отдельных площадок для отходов не было: мусорные контейнеры находились на складе рядом с пищевыми продуктами. Инспекторы сочли, что это создает угрозу жизни и здоровью людей, может привести к отравлениям и распространению инфекционных заболеваний.
Проверяющие составили протокол об административном нарушении и передали материалы в суд. Судья вынес решение о закрытии магазина на 30 суток еще 1 декабря. Владельцы "Ашана", судя по всему, не выполнили предписание, и дело было передано в службу судебных приставов для принудительного исполнения. 19 января помещения магазина опечатали.