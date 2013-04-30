Суд утвердил амнистию врачей подмосковной больницы, где в 2013 году при пожаре погибли 38 человек





В конце ноября 2016 года Дмитровский суд Московской области назначил Шаову и Хохлову наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Они были признаны виновными в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Однако они попали под президентскую амнистию и были освобождены от отбывания наказания. Гособвинение с таким решением не согласилось и подало апелляцию, которая и рассматривалась сегодня.



Трагедия в психоневрологической больнице в поселке Раменский произошла в ночь на 26 апреля 2013 года. В здании тогда находились 38 пациентов с психическими заболеваниями различной тяжести и интенсивности, а на суточном дежурстве были одна медсестра и две санитарки. Из-за неосторожного обращения с огнем в деревянной части здания загорелся диван. Пламя быстро распространилось по учреждению, и спастись удалось лишь троим - медсестре и двум пациентам.



Позже выяснилось, что две погибшие санитарки спали на рабочем месте. Кроме того, машины экстренных служб прибыли на место происшествия только через час, хотя это время не должно превышать 20 минут. Против начальника пожарной части, главы поселения и персонала сгоревшей больницы были возбуждены уголовные дела о халатности. В министерстве здравоохранения Московской области причиной пожара назвали действия среднего медперсонала. Мособлсуд утвердил амнистию бывшему главврачу психиатрической больницы N14 Мураду Шаову и его заместителю по безопасности Михаилу Хохлову в рамках дела о трагическом пожаре , унесшем жизни 38 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда. Таким образом, требование прокуратуры ужесточить наказание оказалось отклонено, а амнистия медперсонала лечебницы вступила в законную силу.В конце ноября 2016 года Дмитровский суд Московской области назначил Шаову и Хохлову наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Они были признаны виновными в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Однако они попали под президентскую амнистию и были освобождены от отбывания наказания. Гособвинение с таким решением не согласилось и подало апелляцию, которая и рассматривалась сегодня.Трагедия в психоневрологической больнице в поселке Раменский произошла в ночь на 26 апреля 2013 года. В здании тогда находились 38 пациентов с психическими заболеваниями различной тяжести и интенсивности, а на суточном дежурстве были одна медсестра и две санитарки. Из-за неосторожного обращения с огнем в деревянной части здания загорелся диван. Пламя быстро распространилось по учреждению, и спастись удалось лишь троим - медсестре и двум пациентам.Позже выяснилось, что две погибшие санитарки спали на рабочем месте. Кроме того, машины экстренных служб прибыли на место происшествия только через час, хотя это время не должно превышать 20 минут. Против начальника пожарной части, главы поселения и персонала сгоревшей больницы были возбуждены уголовные дела о халатности. В министерстве здравоохранения Московской области причиной пожара назвали действия среднего медперсонала.