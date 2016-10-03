Около 300 рептилий и насекомых обнаружили в багаже пассажира "Домодедово"





Как уточняется, рептилии и насекомые находились в пластиковых коробках и ампулах, 12 из них погибли из-за неправильных условий транспортировки. Пассажир заявил, что купил их для личного пользования на местном рынке за 150 долларов. Рептилии и насекомые переданы в зоопарк для передержки и восстановления, после чего будет проведена экспертиза на принадлежность рептилий к редким видам.



Похожий случай произошел в октябре прошлого года в том же аэропорту "Домодедово". Студент 2-го курса ветеринарного факультета одного из столичных вузов прилетел транзитным рейсом из Гонконга через Дубай, в его багаже были обнаружены Домодедовская таможня изъяла у пассажира из Дубая 285 рептилий и насекомых. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России, при проведении таможенного контроля в спортивном рюкзаке одного из пассажиров рейса Дубай-Москва было обнаружено 285 ящериц, хамелеонов, тараканов, жуков и сверчков.Как уточняется, рептилии и насекомые находились в пластиковых коробках и ампулах, 12 из них погибли из-за неправильных условий транспортировки. Пассажир заявил, что купил их для личного пользования на местном рынке за 150 долларов. Рептилии и насекомые переданы в зоопарк для передержки и восстановления, после чего будет проведена экспертиза на принадлежность рептилий к редким видам.Похожий случай произошел в октябре прошлого года в том же аэропорту "Домодедово". Студент 2-го курса ветеринарного факультета одного из столичных вузов прилетел транзитным рейсом из Гонконга через Дубай, в его багаже были обнаружены три десятка рептилий , три из которых погибли. Молодой человек заявил, что приобрел рептилий в качестве домашних животных.