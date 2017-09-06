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Детскую площадку на юго-западе Москвы украсили "мигающим погостом": ВИДЕО
27 сентября 2017 г. | Время публикации 08:00
Последние изменения 17:34
Рубрики: Городская инфраструктура
foto Фоторепортаж
Детскую площадку на улице Косыгина в Гагаринском районе Москвы украсили конструкцией, которую местные жители в соцестях окрестили "мигающим погостом". Видео разместил в группе района в Facebook Игорь Некрасов. Многоярусное сооружение под тентом оказалось фонтаном, но до запуска воды угадать его предназначение было непросто.

По словам пользователей, освещение фонтана питалось от бытового удлинителя. А стоимость проекта, "по слухам - три миллиона". Сумма не выглядит неправдоподобной, если вспомнить скандальный "сухой" фонтан в Печатниках, который обошелся бюджету в 11 миллионов рублей, причем так и не успел толком поработать.

Мигающий фонтан-"погост" выглядит странно еще и потому, что это единственный освещенный объект на площадке, отмечают жители Гагаринского района. Вечером там "кромешная тьма" и "ничего не видно", а дети после шести часов гуляют с фонариком, пишут москвичи в комментариях.







Это далеко не первый образец "кладбищенских" мотивов в московском благоустройстве последних лет. В начале сентября соцсети облетела фотография "могилок" у станции метро "Парк культуры" - непонятных островков травы на замощенной площади. Находчивые горожане тут же соорудили фотожабу с похоронным венком и надгробной плитой "Здравому смыслу и хорошему вкусу программы "Моя улица".

Летом в парке "Сокольники" недоумение отдыхающих вызвал мрачный чугунный мост через маленький водоем вместо прежнего деревянного. В той же "некрофильской эстетике" оформлены новые городские киоски "Печать" и "Мороженое". А в парке вдоль Москвы-реки в Печатниках посетителей встречали деревянные скамейки, откровенно напоминающие гробы.
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