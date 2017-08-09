Вандальное благоустройство пришло в парк 50-летия Октября на западе Москвы

Глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин и депутат района Проспект Вернадского Елена Филина обратили внимание на вандальное благоустройство парка 50-летия Октября. Как пишет в Facebook Митрохин, работы ведутся с грубейшим нарушением законодательства: отсутствует государственная экологическая экспертиза и согласование департамента природопользования Москвы. Заказчиком работ является департамент капремонта.
"Вандализм здесь на каждом шагу. Особенно ужасно снятие природного дерна, на место которого ляжет рулонный газон. Еще поражает размах бордюризации парка. Дорожек станет намного больше и все в могучих бордюрах. Повсюду гигантские круги, где грунт срывается даже не для замены искусственным покрытием, а навсегда. Короче, ясно, зачем парк закрыли для посещения на время работ, заставив жителей улицы Удальцова ходить лишние 2-3 километра. Закрыли из гуманных соображений: чтобы меньше жителей видело, как убивают их парк", - пишет Митрохин.
Эти и другие факты, заставляющие говорить о разрушении парка, Митрохин приводит в письме, направленном в адрес мэра столицы Сергея Собянина 21 сентября. Как следует из письма, работы начались еще в начале августа, при этом, несмотря на проведение тендера, проект благоустройства не был согласован ни с департаментом природопользования, ни с департаментом ЖКХ и благоустройства. Виновные в нарушении законодательства не раз привлекались к административной ответственности, в том числе по линии департамента природопользования и ОАТИ, однако работы там не остановлены до сих пор. Политик просит приостановить работы до согласования и утверждения проекта благоустройства парка.
На столичной карте есть и другие подобные горячие точки. Так, жители окрестностей парка Москворецкий выступают против снятия природного дерна и замены его искусственным в Кировской пойме. "Неделю назад я приезжал туда останавливать работы. Потом их опять продолжили, хотя Департамент природопользования по моему предложению создал рабочую группу, - констатирует Митрохин. - Все-таки, надеюсь еще можно что-то спасти". Аналогичные работы были остановлены на пруду 4 парка Покровское-Стрешнево: местные жители также требуют остановить прокладку коллектора по территории парка, пустив его по другому маршруту.
"При Лужкове в парках могли планироваться застройки, с которыми мы боролись. Но никому тогда не приходило в голову устраивать распилы на том, чтобы естественную природную среду в целях распила превращать в дорогостоящую искусственную бутафорию", - заключает Митрохин.