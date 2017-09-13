В ЦОДД заявили об улучшении дорожной ситуации за счет новой разметки





В основном речь идет о сужении ширины полос, благодаря чему на дорогах появилось больше рядов, а также о создании переходно-скоростных участков, разворотов перед светофорами и направляющих полос на поворотах. По словам Юрьева, были решены десятки транспортных проблем на вылетных магистралях, включая Каширское, Алтуфьевское, Воробьевское, Бесединское шоссе, Волгоградский и Ленинградский проспекты, Большую Тульскую, Липецкую, Люблинскую и Широкую улицы, проезд Дежнева.



На Каширском шоссе от Пролетарского проспекта до улицы Борисовские Пруды за счет сужения из четырех полос сделали пять. По данным ЦОДД, в апреле 2016 года в часы пик на этом участке проходило 3700 машин, а в апреле этого года - 4400. На перекрестке проспекта Вернадского и Тропаревской улицы интенсивность потока выросла на 15% - с 3500 до 4100 машин в час. На участке Липецкой улицы от МКАД до Липецкого путепровода интенсивность потока выросла на 27%, а аварийность снизилась вдвое.



Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов подтвердил, что на участках, которые привел в пример ЦОДД, за последний год ситуация улучшилась за счет оптимального применения разметки и знаков. Но иногда после изменения схемы движения начинаются проблемы. Так случилось на Большой Тульской улице, где появилась выделенная полоса для общественного транспорта за 20 метров от сужения дороги: вечером из-за съезда с обоих направлений на ТТК там наступает коллапс, и автомобилисты массово перестраиваются, провоцируя мелкие аварии и заторы.



Несмотря на заявления властей и немалое число контролирующих служб, социальные сети пестрят фото и видео Центр организации дорожного движения подвел итоги пилотного проекта по борьбе с пробками в Москве с помощью разметки. Как заявил "Известиям" глава учреждения Вадим Юрьев, за последние три года пропускная способность в некоторых местах выросла до 50%.В основном речь идет о сужении ширины полос, благодаря чему на дорогах появилось больше рядов, а также о создании переходно-скоростных участков, разворотов перед светофорами и направляющих полос на поворотах. По словам Юрьева, были решены десятки транспортных проблем на вылетных магистралях, включая Каширское, Алтуфьевское, Воробьевское, Бесединское шоссе, Волгоградский и Ленинградский проспекты, Большую Тульскую, Липецкую, Люблинскую и Широкую улицы, проезд Дежнева.На Каширском шоссе от Пролетарского проспекта до улицы Борисовские Пруды за счет сужения из четырех полос сделали пять. По данным ЦОДД, в апреле 2016 года в часы пик на этом участке проходило 3700 машин, а в апреле этого года - 4400. На перекрестке проспекта Вернадского и Тропаревской улицы интенсивность потока выросла на 15% - с 3500 до 4100 машин в час. На участке Липецкой улицы от МКАД до Липецкого путепровода интенсивность потока выросла на 27%, а аварийность снизилась вдвое.Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов подтвердил, что на участках, которые привел в пример ЦОДД, за последний год ситуация улучшилась за счет оптимального применения разметки и знаков. Но иногда после изменения схемы движения начинаются проблемы. Так случилось на Большой Тульской улице, где появилась выделенная полоса для общественного транспорта за 20 метров от сужения дороги: вечером из-за съезда с обоих направлений на ТТК там наступает коллапс, и автомобилисты массово перестраиваются, провоцируя мелкие аварии и заторы.Несмотря на заявления властей и немалое число контролирующих служб, социальные сети пестрят фото и видео очевидных дорожных ляпов . Расстановка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки вызывает больше всего вопросов. По мнению автомобилистов, зачастую они просто противоречит действующим ПДД и здравому смыслу, а где-то и просто установлены неверно. Больше всего несоответствий наблюдается там, где летом проводились обновления. Москвичи связывают это с несогласованностью работы департаментов, городских подразделений и подрядных организаций.