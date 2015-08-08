На Бутовском полигоне открылся мемориал жертвам сталинских репрессий в виде расстрельного рва

Самый большой в России мемориал жертвам репрессий открылся на Бутовском полигоне в Москве, известном как место массовых расстрелов во времена сталинского террора. Мемориал "Сад памяти" выполнен в виде раскрытого рва глубиной два метра и длиной 300 метров. Спускаясь в него, посетители оказываются на уровне расположенных вблизи захоронений, передает ТАСС.
Мемориал расположен в восточной части полигона, на участке, свободном от погребальных рвов, где в 1970-х годах сотрудники КГБ посадили яблоневый сад. На гранитных стенах памятника высечены имена 20 тысяч 762 человек - это только те, что значатся в актах об исполнении приговоров в августе 1937-го - октябре 1938 года. Имена на мемориале расположены по датам расстрелов. Уже создана компьютерная база, которая поможет родным жертв репрессий найти нужное имя на плите, сообщает радиостанция "Эхо Москвы". Мемориал создан на пожертвования потомков и родственников убитых и других частных лиц.
На Бутовском полигоне в годы Большого террора расстреливали рабочих, крестьян, священников, кулаков, уголовников, бывших белогвардейцев и других "антисоветских элементов". Людей привозили к месту казни из тюрем на фургонах с надписью "Хлеб". Приговор заранее не оглашался, так что арестанты думали, что их перевозят в другую тюрьму или лагерь.
Пик расстрелов пришелся на февраль 1938 года. 28 февраля на полигоне было убито 562 человека. После 38-го года полигон использовался для захоронения расстрелянных в тюрьмах. После смерти Сталина и вплоть до начала 90-х Бутовский полигон не упоминался в документах как место массовых расстрелов. Многие родственники репрессированных даже не знали, что жизнь их близких оборвалась в Бутово, а не в лагерях. Сейчас территория полигона принадлежит Русской православной церкви, в 2001 году Бутовский полигон был объявлен памятником истории регионального значения.