Совет по правам человека обратился в прокуратуру после жалоб москвичей на запах горящего мусора





В Совет обратились жители Западного округа с жалобами на то, что в промышленной зоне в районе ТЭЦ-25 с 18:00 и до утра жгли мусор. Временами, как сообщается в коллективных жалобах, "костры приобретают масштабы, которые пожарный расчет даже не берется тушить, как, например, было 19.07.2017, когда горели шпалы. Особенно сильный запах ощущался в ночь с 21 на 22 июля 2017 года". Также 7 сентября были отобраны 12 проб на



Также на загрязнение воздуха жалуются жители юго-востока Москвы: через месяц после спешного закрытия "Кучино" жители районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково и Раменки начали жаловаться на



Ситуация сказывается не только на людях: как передает телеканал







Ранее Росприроднадзор зафиксировал Совет по правам человека при президенте РФ обратился в прокуратуру после жалоб москвичей на запах горящего мусора. "Совет выражает обеспокоенность продолжающимися жалобами жителей столицы на ухудшение экологической обстановки из-за якобы незаконного сжигания мусора и вызванной этими процессами вони, которая ощущается в районах Раменки, Очаковское, Фили-Давыдково, Некрасовка, Капотня, Кожухово, а также в некоторых городах вблизи Москвы", - говорится в сообщении на сайте СПЧ В Совет обратились жители Западного округа с жалобами на то, что в промышленной зоне в районе ТЭЦ-25 с 18:00 и до утра жгли мусор. Временами, как сообщается в коллективных жалобах, "костры приобретают масштабы, которые пожарный расчет даже не берется тушить, как, например, было 19.07.2017, когда горели шпалы. Особенно сильный запах ощущался в ночь с 21 на 22 июля 2017 года". Также 7 сентября были отобраны 12 проб на Люберецких очистных сооружениях "Мосводоканала", на одном из источников выбросов допустимый коэффициент был превышен в 30 раз.Также на загрязнение воздуха жалуются жители юго-востока Москвы: через месяц после спешного закрытия "Кучино" жители районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково и Раменки начали жаловаться на удушливый запах от сжигания мусора . "Теперь мусор приходится везти дальше, цены на вывоз поднялись, и вероятно, что маленькие компании, которые не могут позволить себе лишние расходы, начали просто сжигать свои отходы на местах", - отмечается в сообщении.Ситуация сказывается не только на людях: как передает телеканал "Звезда" , из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе в Балашихе начали массово гибнуть птицы. ""Вешняковская 25а запах канализации". С годом экологии москвичи!", - иронизируют участники профильного сообщества на Facebook . "Воняет постоянно! Регулярно! Мы уже устали жаловаться", - комментирует житель Перово. Члены Совета обратились в столичную прокуратуру, по жалобам граждан ведется административное расследование.Ранее Росприроднадзор зафиксировал 625-кратное превышение допустимой концентрации сероводорода на мусорном полигоне "Кучино" в подмосковной Балашихе. Об этом говорится в письме ведомства на имя министра экологии Московской области Александра Когана, распространенного в соцсетях. В Росприроднадзоре подтвердили подлинность письма и верность расчетов.