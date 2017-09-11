На машиниста метро завели уголовное дело после удара поезда о стену на "Щелковской"





Вечером 10 сентября на участке Арбатско-Покровской линии метро от станции "Партизанская" до "Щелковской" произошел сбой. Поезда двигались с увеличенными интервалами, а вход на станцию "Щелковская" был временно закрыт. В метрополитене не давали официальных объяснений, ограничившись сообщениями о "технических причинах" сбоя.



Глава профсоюза работников метрополитена Николай Гостев рассказал, что машинист следовавшего в тупик поезда не смог остановить состав и врезался в стену, частично разрушив ее. Гостев предполагал, что это могло произойти из-за неисправности тормозов. Позже в пресс-службе подземки подтвердили факт аварии. Там рассказали, что инцидент произошел при совершении маневра на технологических путях за пределами станции "Щелковская".



"По предварительным данным, причиной послужил человеческий фактор, технической неисправности поезда обнаружено не было", - рассказал сотрудник пресс-службы



В метро отметили, что инцидент не повлиял на безопасность движения других поездов, пострадавших не было. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена". Официального подтверждения этой информации нет.



Уголовное дело возбуждено в отношении машиниста метро, который управлял врезавшимся в стену поездом в тупике на станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Вечером 10 сентября на участке Арбатско-Покровской линии метро от станции "Партизанская" до "Щелковской" произошел сбой. Поезда двигались с увеличенными интервалами, а вход на станцию "Щелковская" был временно закрыт. В метрополитене не давали официальных объяснений, ограничившись сообщениями о "технических причинах" сбоя.Глава профсоюза работников метрополитена Николай Гостев рассказал, что машинист следовавшего в тупик поезда не смог остановить состав и врезался в стену, частично разрушив ее. Гостев предполагал, что это могло произойти из-за неисправности тормозов. Позже в пресс-службе подземки подтвердили факт аварии. Там рассказали, что инцидент произошел при совершении маневра на технологических путях за пределами станции "Щелковская"."По предварительным данным, причиной послужил человеческий фактор, технической неисправности поезда обнаружено не было", - рассказал сотрудник пресс-службы РИАМО . Предполагаемых виновников аварии временно отстранили от работы.В метро отметили, что инцидент не повлиял на безопасность движения других поездов, пострадавших не было. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена". Официального подтверждения этой информации нет.