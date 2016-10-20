Храмовый конфликт в парке "Торфянка" перешел в стадию холодной войны

Конфликт вокруг строительства храма в парке "Торфянка" на севере Москвы перешел в состояние холодной войны. Сторонники храма не готовы уйти оттуда, пока не начнется строительство на новом месте, однако о нем пока ничего не слышно. А парк на Лодочной улице застроили почти полностью: "православные" активисты охраняют стройку с битами. Об этом пишет "Московский комсомолец".
Напомним, православная община на протяжении долгого времени пыталась возвести в "Торфянке" храм в честь Казанской ионы Божией Матери, однако эта идея встретила резкое недовольство среди местных жителей, которые заступились за любимый парк. После протеста общественности проект был заморожен, Церкви предложили возвести храм на участке в Анадырском проезде, а на территории небольшого огороженного участка на окраине парка установлен поклонный крест, где каждое воскресенье происходят молебны. Противники строительства также до сих пор круглосуточно дежурят в парке.
"Молебны проходят до сих пор, и в это же время приходят местные - хотя бы постоять возле забора, напомнить о своем протесте. Что же касается документов на новый храм, на основании которых православные должны наконец отсюда уйти, то и в этом отношении ничего не меняется. Фактически в пользовании религиозных активистов три земельных участка - наш парк, в Анадырском проезде, где работает храм-часовня, и недалеко еще один, где построят полноценный храм. Однако патриарх распорядился так, что они уйдут лишь после того, как получат разрешение на строительство капитального храма. Пока ничего об этом не слышно", - рассказала местная жительница.
Защитники креста утверждают, что их противники якобы пытаются заглушать молебны "неоязыческими мантрами и бранными песнями". Агрессивным членам православного движения "Сорок сороков", которые особенно "отличились" во время эпопеи с защитой парка, запретили приезжать в "Торфянку", допустив туда лишь священников и верующих из числа "постоянных прихожан".
На Лодочной улице, где "храмовое" противостояние развернулось осенью прошлого года, активисты "Сорока сороков" по-прежнему охраняют строительство. "Мимо стройки до сих пор страшно ходить, - говорит местная жительница, - они стоят там с битами, можно получить и по голове. А церковь почти достроили, захватив парк полностью. Самое смешное, что оставили и небольшую деревянную часовню. Гулять нам теперь негде". Православные активисты заявляют, что противниками храма "руководит дьявольская ненависть, желание навредить нашему приходу любой ценой".