ЦИК подтвердила нарушения на выборах в Тимирязевском районе и пообещала сделать выводы





"Дождемся рассмотрения обращения по Тимирязевскому округу в суде и я обещаю, в зависимости от решения суда, оргвыводы могут быть разные: и жесткие и радикальные, и менее жесткие и радикальные. Но я обещаю, что в любом случае с нашей стороны выводы будут. Это я гарантирую", - цитирует Памфилову



Напомним, по результатам первого подсчета голосов на избирательном участке N435 команда независимых кандидатов получила в муниципальном собрании 8 депутатских мест из 15-ти, остальные семь достались "Единой России". При первичном подсчете бюллетени пересчитывались дважды. Это подтвердила на экстренной встрече с рабочей группой ЦИК председатель участковой избирательной комиссии 435 Анна Киреева, сообщает движение в защиту прав избирателей



Утром 11 сентября по жалобе одного из проигравших кандидатов Алексея Пуховича голоса были пересчитаны. В результате 28 дополнительных голосов насчитали у представительницы "Единой России" Марины Москвиной, а самовыдвиженка Ольга Смирнова лишилась мандата. При этом опечатанные мешки с бюллетенями вскрывались с нарушениями - без участия наблюдателей и самих кандидатов. Пухович впоследствии признал, что не присутствовал на первом подсчете голосов, а нарушения "разглядел" на интернет-трансляции. Независимые депутаты утверждают, что голоса в пользу Москвиной были откровенно "дорисованы" другими чернилами.



Глава ЦИК назвала ситуацию "очень некрасивой" и не исключила, что территориальная избирательная комиссия Тимирязевского района может быть распущена. 20 сентября на заседании ЦИК Памфилова дала предварительную оценку произошедшему. По ее мнению, "имело место применение административного ресурса со стороны местных управ или префектур, когда незаконно вскрыли мешок или ящик с бюллетенями, когда без наблюдателей стали проводить пересчет, поскольку не понравился кандидат, которого избрали и т.д., и т.д." (цитата по ТАСС).



Несмотря на то, что ЦИК официально признала факт процессуальных нарушений, права отменить результаты выборов у нее нет, это может сделать только суд. Команда независимых депутатов уже подала иск в Коптевский районный суд. Сразу после выборов депутаты подавали жалобу и в полицию, но до сих пор не получили ответа, хотя десятидневный срок уже истек, рассказала



Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ нашла целый ряд процедурных нарушений на муниципальных выборах в Тимирязевском районе, где при повторном ручном пересчете голосов численный перевес сместился от команды независимых депутатов к представителям "Единой России". Глава ЦИК Элла Памфилова воздержалась от оценок, отметив, что установить факт фальсификации должен суд, однако пообещала в любом случае сделать выводы."Дождемся рассмотрения обращения по Тимирязевскому округу в суде и я обещаю, в зависимости от решения суда, оргвыводы могут быть разные: и жесткие и радикальные, и менее жесткие и радикальные. Но я обещаю, что в любом случае с нашей стороны выводы будут. Это я гарантирую", - цитирует Памфилову "Интерфакс" . Она добавила, что ЦИК готов представить свою позицию в суде, если это потребуется.Напомним, по результатам первого подсчета голосов на избирательном участке N435 команда независимых кандидатов получила в муниципальном собрании 8 депутатских мест из 15-ти, остальные семь достались "Единой России". При первичном подсчете бюллетени пересчитывались дважды. Это подтвердила на экстренной встрече с рабочей группой ЦИК председатель участковой избирательной комиссии 435 Анна Киреева, сообщает движение в защиту прав избирателей "Голос" Утром 11 сентября по жалобе одного из проигравших кандидатов Алексея Пуховича голоса были пересчитаны. В результате 28 дополнительных голосов насчитали у представительницы "Единой России" Марины Москвиной, а самовыдвиженка Ольга Смирнова лишилась мандата. При этом опечатанные мешки с бюллетенями вскрывались с нарушениями - без участия наблюдателей и самих кандидатов. Пухович впоследствии признал, что не присутствовал на первом подсчете голосов, а нарушения "разглядел" на интернет-трансляции. Независимые депутаты утверждают, что голоса в пользу Москвиной были откровенно "дорисованы" другими чернилами.Глава ЦИК назвала ситуацию "очень некрасивой" и не исключила, что территориальная избирательная комиссия Тимирязевского района может быть распущена. 20 сентября на заседании ЦИК Памфилова дала предварительную оценку произошедшему. По ее мнению, "имело место применение административного ресурса со стороны местных управ или префектур, когда незаконно вскрыли мешок или ящик с бюллетенями, когда без наблюдателей стали проводить пересчет, поскольку не понравился кандидат, которого избрали и т.д., и т.д." (цитата по ТАСС).Несмотря на то, что ЦИК официально признала факт процессуальных нарушений, права отменить результаты выборов у нее нет, это может сделать только суд. Команда независимых депутатов уже подала иск в Коптевский районный суд. Сразу после выборов депутаты подавали жалобу и в полицию, но до сих пор не получили ответа, хотя десятидневный срок уже истек, рассказала "Коммерсанту" избранный депутат Юлия Галямина. По ее словам, в мэрию подана заявка на проведение 5 октября митинга на Суворовской площади против фальсификаций на муниципальных выборах. Заявленное число участников - 5 тысяч человек.