Реновация жилфонда Москвы грозит масштабными перебоями в работе канализации и электросетей

В рамках программы реновации девелоперы будут возводить дома более высокой этажности, из-за чего объем квартир в обновленных кварталах вырастет в два-три раза. При этом пока совершенно не ясно, каким образом со столь масштабной нагрузкой будут справляться электросети, канализация и другие необходимые элементы инфраструктуры, состояние которых и сейчас вызывает вопросы, отмечает РБК со ссылкой на экспертов в сфере недвижимости.
Представитель агентства "Инком-Недвижимость" Михаил Куликов, в частности, считает, что жители несносимых домов могут столкнуться с масштабными перебоями в работе коммуникаций. Вероятно, что также возникнут серьезные проблемы с транспортной ситуацией в районе и оборудованием новых парковочных мест. Кроме того, пока не очень понятно, как будет решаться вопрос с намечающейся нехваткой продовольственных магазинов, школ, детских садов и поликлиник.
Наталья Шаталина из компании "Миэль" подчеркивает, что в существующем виде законопроекта вопрос создания комфортной среды явно находится не на первом месте: в документе лишь постулируется необходимость создания инфраструктуры, но не указывается, в каком объеме и каких видов. Таким образом, после появления высотных домов на месте компактных пятиэтажек жители всего района ощутят уплотнение групп в детских садах, рост числа школьников в классах, увеличение очередей в поликлиниках. Про качество городской среды можно забыть.
Эксперты предупреждают и о других последствиях программы реновации: москвичам придется терпеть постоянный шум из-за работы строительной техники и криков рабочих, смириться с трудностями с проездом на личном транспорте, а также забыть про возможность посушить белье на балконе: пыль от строительства станет постоянным спутником горожан на долгие годы вперед.
Реновация при этом затронет абсолютно всех. "Коммерсант", ссылаясь на свои источники в мэрии, ранее сообщал, что к настоящему моменту власти Москвы рассматривают 150 участков для строительства новых домов во всех без исключения округах города. Большая часть этих площадок расположена на востоке и юго-востоке, где находится большое количество бывших промзон. Как ожидается, на возведение одного дома будет уходить примерно полтора года, однако реализацию всех проектов невозможно проводить одновременно. Как показывает опыт предыдущей программы сноса пятиэтажек, процесс может затянуться больше чем на десятилетие.