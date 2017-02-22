Бесплатная виртуальная библиотека открылась на станциях МЦК

На станциях Московского центрального кольца появилась "Мобильная библиотека" - виртуальные полки с фотографиями обложек книг и QR-кодами. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, с помощью смартфона пассажиры могут просканировать код и бесплатно загрузить книгу на телефон, чтобы прочитать ее в пути. Всего на МЦК установили около 30 виртуальных книжных полок. Они есть на станциях Локомотив, Измайлово, Владыкино, Окружная и Балтийская.
Пассажиры могут скачать 200 книг, в том числе бестселлеры Павла Санаева, Сергея Лукьяненко, Дины Рубиной, Олега Роя, Екатерины Вильмонт и других современных авторов, а также произведения классиков: Михаила Булгакова, Ивана Тургенева, Федора Достоевского, Антона Чехова, Уильяма Шекспира, Оноре де Бальзака, Фридриха Ницше. Кроме того, пассажиры могут загрузить аудиокниги и произведения на английском языке.
Сервис будет работать до конца года. Чтобы загрузить книгу на телефон или прочитать ее онлайн, нужно зарегистрироваться на сайте "ЛитРес". Чтобы считать QR-код, нужно направить на него камеру смартфона или планшета через установленное на гаджете специальное приложение. В коде будет зашифрована ссылка на интернет-страницу с выбранной книгой. Все 200 книг доступны также на сайте metro.litres.ru.
В феврале на станции метро "Пушкинская" открылся первый в подземке пункт буккроссинга. Взять или оставить книги пассажиры могут на специальной полке, прикрепленной к стойке "Живое общение" в объединенном вестибюле станций "Пушкинская" и "Тверская". Если опыт будет успешным, книжные полки обещали установить и на других станциях, где есть стойки "Живое общение".