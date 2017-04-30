Исторический музей впервые за 30 лет откроет парадный вход на Красной площади





Посетители могли попасть в экспозиционные залы через парадные сени вплоть до комплексной реставрации 1986–1997 годов. Через парадный вход в свое время заходили в музей император Александр III, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и другие почетные гости. Теперь пройти в здание музея через этот вход можно будет до конца лета.



Открытие входа со стороны Красной площади позволит посетителям полюбоваться сводами парадных сеней, на которых изображено родословное древо российских государей - от князя Владимира и княгини Ольги до императора Александра III. Своды галерей Исторического музея украшены гербами территорий, входивших в состав Российского государства в правление Александра III.



Кроме того, Исторический музей все лето будет работать без выходных, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. "Мы решили пойти на такой эксперимент в честь 145-летия нашего музея, чтобы дать возможность попасть к нам всем желающим", - отметила собеседница агентства. По такому же графику будет работать Музей войны 1812 года с выставочным комплексом.



1 июня Государственный исторический музей впервые за 30 лет откроет для посетителей парадный вход со стороны Красной площади. Как рассказали порталу мэра и правительства столицы в пресс-службе музея, открытие парадного входа со стороны Красной площади приурочено к 145-летию музея, которое отмечается в этом году.Посетители могли попасть в экспозиционные залы через парадные сени вплоть до комплексной реставрации 1986–1997 годов. Через парадный вход в свое время заходили в музей император Александр III, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и другие почетные гости. Теперь пройти в здание музея через этот вход можно будет до конца лета.Открытие входа со стороны Красной площади позволит посетителям полюбоваться сводами парадных сеней, на которых изображено родословное древо российских государей - от князя Владимира и княгини Ольги до императора Александра III. Своды галерей Исторического музея украшены гербами территорий, входивших в состав Российского государства в правление Александра III.Кроме того, Исторический музей все лето будет работать без выходных, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. "Мы решили пойти на такой эксперимент в честь 145-летия нашего музея, чтобы дать возможность попасть к нам всем желающим", - отметила собеседница агентства. По такому же графику будет работать Музей войны 1812 года с выставочным комплексом.