У противницы точечной застройки пропало зрение после нападения в Москве

На активистку ЯБЛОКА Наталью Фёдорову совершено нападение в Черемушках. Подонок брызнул ей в лицо хим раствором. У неё пропало зрение— Сергей Митрохин (@mitrokhin) 28 апреля 2017 г.
В разговоре с "Интерфаксом" политик сообщил, что нападение произошло, когда Федорова выходила из дома. Life, ссылаясь на очевидцев, сообщает, что нападавший схватил Федорову сзади и, удерживая ее, облил каким-то химическим раствором, после чего скрылся.
Лица нападавшего она не увидела. Пострадавшая находится в Первой градской больнице с ожогами лица и глаз. По словам Митрохина, "зрение почти пропало; врачи говорят, что должно восстановиться, но пока непонятно". На сайте московского отделения "Яблока" говорится, что Наталья Федорова "известна своей многолетней непримиримой борьбой с точечной застройкой в районе" Черемушки. Она является председателем совета одного из домов на Нахимовском проспекте.
По мнению Митрохина, нападение может быть связано с борьбой Федоровой против резкого расширения магазина по соседству. "Это попытка, скорее всего, владельцев магазина свести с ней счеты и запугать ее, чтобы она прекратила эту деятельность против незаконной точечной застройки", – сообщил Митрохин радиостанции "Говорит Москва".
"Ей уже стреляли по окнам один раз, подкладывали гроб под двери квартиры. ОВД "Черемушки" на эти действия практически никак не реагировало", – рассказал Митрохин "Интерфаксу". Life добавляет, что Федорова впервые выступала на митинге, где рассказала о борьбе жителей своего дома против проекта многоэтажного магазина с подземной парковкой.
На сайте "Яблока" также говорится, что несколько дней назад во время встречи с главой управы по вопросу реновации Федорова выступила с резкой критикой идеи переселения москвичей и от имени жильцов своего дома потребовала "оставить их в покое". Федорова сообщила, что провела опрос всех жильцов, и все высказались против переезда. Она также участвовала в протестах против строительства храма в парке "Торфянка". Митрохин пообещал обратиться в ГУ МВД по Москве по факту нападения на активистку.
Ранее в апреле неизвестные расписали угрозами убийства подъезд активиста Ярослава Никитенко, выступающего против стройки в парке на Живописной улице. Кроме того, начались атаки на противников программы и законопроекта против реновации. В начале апреля на встрече с жителями по вопросу реновации были задержаны муниципальный депутат Лефортово Александра Андреева и участник встречи Андрей Чивиков.
В квартире депутата Госдумы от КПРФ Сергея Шаргунова, голосовавшего против законопроекта, на следующий же день после этого произошел пожар.
Депутату Госдумы от "Справедливой России" Галине Хованской, которая также голосовала против законопроекта, поступали угрозы. Администратора группы "Москвичи против сноса" в Facebook Кэри Гуггенбергер избили четверо мужчин. Активист Тимирязевского района Юлия Галямина на следующий день после подачи заявки на митинг против сноса обнаружила, что кто-то порезал колеса ее автомобиля.