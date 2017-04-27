Апрель в Москве стал самым дождливым с начала века





В Подмосковье норма по осадкам перевыполнена в два раза в Дмитрове, в полтора раза в Клину, а в Черустях и Кашире осадков выпало менее 80% от нормы. В то же время уже в субботу, 29 апреля, температура повысится



В воскресенье, 30 апреля, ожидается плюс 21-23 градуса, без осадков. В ночь на 1 мая температура воздуха составит 6-11 градусов, а в течение дня – от 19 до 24 градусов. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью 2 мая ожидается до 8-12 градусов, днем – до 22 градусов. В последующие дни возможно небольшое похолодание до 12-18 градусов. Затяжные дожди последних дней апреля привели к тому, что апрель 2017 года стал самым "мокрым" с начала века. Как сообщается на сайте "Метеоновости" , на станции ВДНХ с ночи 28 апреля выпало 72,9 миллиметра осадков. А дождь, который пройдет в столице днем 28 апреля, может вывести текущий месяц в число пяти самых "мокрых" за последние 140 лет.В Подмосковье норма по осадкам перевыполнена в два раза в Дмитрове, в полтора раза в Клину, а в Черустях и Кашире осадков выпало менее 80% от нормы. В то же время уже в субботу, 29 апреля, температура повысится сразу на десять градусов и составит днем около 20-22 градусов.В воскресенье, 30 апреля, ожидается плюс 21-23 градуса, без осадков. В ночь на 1 мая температура воздуха составит 6-11 градусов, а в течение дня – от 19 до 24 градусов. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью 2 мая ожидается до 8-12 градусов, днем – до 22 градусов. В последующие дни возможно небольшое похолодание до 12-18 градусов.