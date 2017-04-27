Собянин пообещал 8 поправок в закон о "реновации": новую квартиру дадут в том же квартале, от сноса можно отказаться





"По факту будем стремиться предоставить новую квартиру не только в том же районе, но и в том же квартале, в шаговой доступности от старой пятиэтажки", - написал Собянин. По его словам, "при желании" жители пятиэтажек смогут отказаться от участия в программе, соответствующим образом проголосовав на общем собрании собственников жилья. Юристы отмечают, что на данный момент решения собрания



Между лишением права собственности на квартиру в сносимой пятиэтажке и получением права собственности на новую квартиру, по словам мэра, не будет временного зазора - вывод пятиэтажки из эксплуатации будет осуществляться только после подписания всеми гражданами актов приема-передачи старых/новых квартир. Таким образом, прекращение права собственности и регистрация права собственности на новую квартиру будут происходить практически одновременно.



Еще один пункт касается ремонта квартир. Собянин обещает, что новые квартиры будут предоставлены с отделкой. Ее качество "будет значительно выше муниципального ремонта и будет соответствовать комфорт-классу". Тем, кому понадобится, правительство города окажет помощь с переездом. Права и обязательства владельцев купленных в ипотеку хрущёвок останутся прежними, "Права потребовать досрочного возврата кредита у банка не будет", - пишет Собянин.



Владельцы



Мэр Москвы Сергей Собянин предложил восемь поправок в программу реновации жилого фонда Москвы. Перечень предполагаемых изменений он разместил на своей странице в социальной сети ВКонтакте . Он пообещал гарантировать всем жителям сносимых пятиэтажек предоставление новой квартиры в том же районе . Исключение будет сделано только для Зеленограда и Новой Москвы, где расселение будет проводиться в пределах административного округа. Для жителей Центрального округа также обещают найти новую квартиру в том же квартале."По факту будем стремиться предоставить новую квартиру не только в том же районе, но и в том же квартале, в шаговой доступности от старой пятиэтажки", - написал Собянин. По его словам, "при желании" жители пятиэтажек смогут отказаться от участия в программе, соответствующим образом проголосовав на общем собрании собственников жилья. Юристы отмечают, что на данный момент решения собрания не имеют юридической силы по вопросу судьбы дома, но призывают голосовать всеми возможными способами, поскольку в дальнейшем этот вопрос может быть урегулирован подзаконными актами и поправками.Между лишением права собственности на квартиру в сносимой пятиэтажке и получением права собственности на новую квартиру, по словам мэра, не будет временного зазора - вывод пятиэтажки из эксплуатации будет осуществляться только после подписания всеми гражданами актов приема-передачи старых/новых квартир. Таким образом, прекращение права собственности и регистрация права собственности на новую квартиру будут происходить практически одновременно.Еще один пункт касается ремонта квартир. Собянин обещает, что новые квартиры будут предоставлены с отделкой. Ее качество "будет значительно выше муниципального ремонта и будет соответствовать комфорт-классу". Тем, кому понадобится, правительство города окажет помощь с переездом. Права и обязательства владельцев купленных в ипотеку хрущёвок останутся прежними, "Права потребовать досрочного возврата кредита у банка не будет", - пишет Собянин.Владельцы нежилых помещений , по его словам, смогут получить равнозначное помещение или денежную компенсацию, которая будет соответствовать рыночной стоимости помещения, а владельцы неприватизированных квартир смогут по собственному выбору получить новую квартиру в собственность или сохранить социальный наем.